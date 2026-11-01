Marcela Giorgi murió a los 61 años y dejó una huella en la radio argentina

La radiofonía argentina atraviesa horas de tristeza por la muerte de Marcela Giorgi, la reconocida locutora y periodista que falleció a los 61 años. La noticia se conoció este sábado 31 de octubre y fue confirmada al aire de Radio Mitre, emisora en la que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

La encargada de comunicar el fallecimiento fue la conductora Adriana Verón, quien no pudo ocultar su emoción al despedir a su compañera. “Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día”, expresó durante la transmisión.

Giorgi construyó una extensa carrera frente al micrófono y se convirtió en una de las voces reconocidas de la radio argentina. A lo largo de los años compartió espacios con importantes referentes del periodismo y dejó su marca en distintos ciclos informativos.

La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio argentina

Su vínculo con la radio comenzó antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeros pasos fueron en una FM de baja potencia y, con el tiempo, consiguió incorporarse a emisoras de gran alcance como La 100 y Radio Mitre.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con el programa “De 7 a 9, música y noticias”, que condujo junto a Mario Portugal. El ciclo tuvo un reconocimiento destacado y obtuvo dos premios Martín Fierro.

También trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, entre otros referentes de la comunicación.

Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en “Le doy mi palabra”, donde participaba de las conversaciones sobre actualidad, información, espectáculos y deportes. Su aporte iba más allá de la locución y se había convertido en una voz habitual dentro del equipo.

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi había explicado su lugar en el programa con una particular comparación futbolera: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez”.

Su pasión por el fútbol y la última etapa profesional

Fanática de Independiente, Giorgi también encontraba en el fútbol y la música dos de sus grandes pasiones. Ese interés por el deporte se trasladaba a sus intervenciones radiales, donde aportaba comentarios y análisis durante las emisiones.

En sus últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y formó parte de “Sábado tempranísimo”, uno de los espacios de la programación de la emisora.

Su labor también había recibido reconocimiento recientemente: fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.

La noticia de su muerte generó conmoción entre sus compañeros y en el ámbito de la comunicación, que despide a una profesional con una extensa trayectoria y una voz que acompañó durante décadas a los oyentes argentinos.