La primera salida de Mirtha Legrand tras el alta fue en el cumpleaños de Marcela Tinayre

Después de varias semanas alejada de la exposición pública por cuestiones de salud, Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público. La conductora sorprendió con su presencia este sábado 31 de octubre en el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, quien celebró sus 75 años con un almuerzo rodeada de familiares y amigos.

El festejo se realizó en la residencia de Tinayre, en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque. La llegada de la histórica conductora generó expectativa, ya que desde que recibió el alta médica había mantenido un perfil bajo y continuado con su recuperación en su domicilio.

Para la ocasión, Chiquita eligió un conjunto rosa, su color preferido, diseñado por Claudio Cosano, que acompañó con un foulard de Hermès. Fiel a su estilo, volvió a demostrar su elegancia en una jornada especial para toda la familia.

Cómo fue el cumpleaños de Marcela Tinayre

La celebración comenzó alrededor de las 13.15 con un almuerzo para más de 50 invitados. La organización estuvo pensada para que familiares y amigos pudieran compartir distintos momentos con la cumpleañera y con Mirtha.

El jardín fue uno de los principales escenarios del encuentro: allí se distribuyeron seis mesas, mientras que otra se ubicó en el comedor de la propiedad, con vista al verde. La conductora ocupó una mesa para seis personas y estuvo acompañada por sus seres queridos, entre ellos su nieta Juana Viale.

El menú incluyó una recepción con caviar, langostinos y empanaditas, una entrada de burrata mediterránea y ñoquis de sémola como plato principal. El catering estuvo a cargo de Schuster y la ambientación de las mesas fue realizada por Ramiro Arzuaga.

Entre los invitados también estuvieron Nacho Viale, Ámbar de Benedictis, Teté Coustarot, Gabriel Oliveri, Alejandro Veroutis, Martín Cabrales, Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego.

La recuperación de Mirtha Legrand después de su internación

La reaparición de Mirtha tuvo un significado especial porque se produjo después de un período de recuperación que la mantuvo alejada de las actividades públicas.

La conductora había sido internada el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio, diagnosticado como neumopatía. Permaneció tres semanas en la institución y finalmente recibió el alta el 6 de octubre.

Desde entonces, continuó su recuperación en su casa, siguiendo las indicaciones médicas. Su primera aparición después de la internación había sido virtual, cuando el 18 de octubre compartió una fotografía junto a sus familiares para celebrar el Día de la Madre.

De acuerdo con la información trascendida sobre su rutina, la diva mantiene sus hábitos cotidianos, como desayunar mientras lee los diarios y escuchar la radio. Además, realiza dos sesiones diarias de kinesiología para mantenerse activa y favorecer su movilidad.

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

Con su recuperación en marcha y esta primera salida pública, también comenzaron las especulaciones sobre un posible regreso a la pantalla de eltrece.

Una de las posibilidades que se analiza es que Mirtha vuelva con una emisión especial de La noche de Mirtha para cerrar la temporada televisiva, antes de que termine el año.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para su regreso. Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de los programas que conduce su abuela.

La aparición de Chiquita en el cumpleaños de Marcela fue una de las imágenes destacadas de la jornada y una señal alentadora para sus seguidores, que esperan volver a verla pronto frente a las cámaras.