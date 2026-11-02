Nivel de alerta amarillo por tormentas para el domingo en La Plata

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “Amarillo” por tormentas para este domingo 1 de noviembre en la capital bonaerense.

18:30 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS de variada intensidad para la tarde/noche del domingo 1 en La Plata; algunas podrían venir acompañadas de chaparrones localmente fuertes y ocasional caída de granizo. https://t.co/MS7URYhPjN — Clima La Plata (@ClimaMLP) October 31, 2026

“Subimos a Amarillo el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas de variada intensidad para la tarde/noche del domingo 1 de noviembre; algunas podrían estar acompañadas de chaparrones localmente fuertes y ocasional caída de granizo”, anticipó la comuna en su parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, el Municipio dispuso trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Asimismo, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Vías de comunicación

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

