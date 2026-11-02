Vuelve “Harto” a CABA por cuatro únicas funciones

Luego de dos exitosas temporadas en la cartelera porteña y una gira por las ciudades de Quilmes, Junín, San Martín, Lincoln y Córdoba, Harto vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con cuatro nuevas y únicas funciones.

El unipersonal escrito y protagonizado por Ángel Blanco, dirigido por Julián Belleggia y voz en off de Eleonora Wexler se presentará los domingos 8, 15, 22 y 29 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Belisario (Avenida Corrientes 1624), con entradas vía Alternativa Teatral.

Cruda, necesaria y profundamente humana, la obra se mete en las huellas de los adultos rotos, la salud mental y aquello que no se dice. Las entradas se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral.

Sinopsis

Gustavo mordió a su padre en la cara y ahora espera ser interrogado en una cámara Gesell. Está en observación. Mientras tanto, sus pensamientos comienzan a desbordarse y sus palabras aparecen sin filtro.

¿Qué lleva a alguien a un límite así?

