Brutal asalto en Zárate: una mujer tomada de rehén y un delincuente baleado

Un violento asalto a un local de venta de celulares terminó en un tiroteo y una toma de rehén este sábado en pleno centro de Zárate, hecho por el cual quedaron detenidos dos jóvenes de 20 y 28 años. Uno de ellos resultó herido de bala y permanece internado, mientras que el otro se entregó a la Policía.

El episodio ocurrió pasadas las 12.30 horas en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, en pleno centro de la ciudad bonaerense. Un vecino que fue testigo del hecho llamó al 911 y en pocos minutos, se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.

“La Policía llegó mientras los delincuentes estaban en el local queriendo robar. Allí los ladrones quedaron rodeados”, precisó en declaraciones a TN el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin.

Ante ese escenario, tomaron como rehén a una mujer que estaba trabajando en el comercio de al lado. Luego, se desató un tiroteo mientras los asaltantes intentaban escapar.

En un video difundido por el municipio, se puede ver la violenta secuencia y cómo los agentes policiales rodean a los agresores para intentar controlar la situación.

“Al principio, la Policía no respondió a los disparos que efectuó el delincuente”, acotó el jefe comunal, para luego dar cuenta que , en ese momento, otros efectivos realizaron un cerrojo para sorprender a los ladrones por detrás.

“Cuando eso sucede, el que tenía a la mujer como rehén se entrega y queda detenido”, confirmó Matzkin.

Posteriormente, el cómplice, que circulaba a pie con una moto, inició una balacera con los policías. En medio de eso, recibió disparos en una pierna y en un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, donde permanece internado.

En la escena, trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir con precisión cómo fueron los hechos.

El intendente de Zárate aseguró que la víctima que fue retenida resultó ilesa. Además, reveló que el dueño del local asaltado sufrió un culatazo en la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, uno de los implicados es de Garín, mientras que el otro es de Benavídez. Ambos tienen antecedentes penales y uno de ellos había salido de prisión hace aproximadamente seis meses.