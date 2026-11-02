Boca venció 1 a 0 a River en la Bombonera y dio un paso clave en la tabla anual

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En la Bombonera, el Xeneize derrotó 1 a 0 a River por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 y consiguió un triunfo clave para sus aspiraciones en la tabla anual. El único gol de la tarde lo convirtió Lautaro Di Lollo, mientras que el equipo de Núñez terminó el encuentro con dos futbolistas menos.

El partido tuvo un comienzo intenso y una jugada que condicionó el desarrollo. A los seis minutos, Miguel Merentiel se escapaba para quedar mano a mano con el arquero cuando Lucas Martínez Quarta lo derribó. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez dejó seguir, pero luego fue convocado por el VAR para revisar la acción. Tras observar las imágenes, decidió expulsar al defensor de River.

Con un hombre más, Boca comenzó a ganar protagonismo y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha, Lautaro Di Lollo se desprendió de su marca y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red. El defensor desató el festejo de la Bombonera y puso el 1 a 0 definitivo.

A partir del gol, el equipo local manejó los tiempos y buscó aprovechar la superioridad numérica. River intentó adelantarse en el comienzo del complemento, pero le costó encontrar profundidad y generar situaciones claras para alcanzar el empate.

El encuentro también estuvo atravesado por las polémicas arbitrales y los reclamos de ambos equipos. River pidió una segunda amarilla para Leandro Paredes, mientras que Boca también tuvo cuestionamientos por algunas infracciones que no fueron sancionadas con mayor severidad.

La tensión aumentó sobre el final. A los 34 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Montiel fue expulsado tras una infracción sobre Lautaro Blanco. De esta manera, el Millonario quedó con nueve jugadores y tuvo que afrontar el tramo final con una desventaja todavía mayor.

Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Alan Velasco que dio en el palo, pero el marcador no volvió a modificarse. El pitazo final confirmó el 1 a 0 y una victoria que tuvo un valor especial para el conjunto de la Ribera.

Qué significa el triunfo de Boca en la tabla anual

Con este resultado, Boca dio un paso fundamental en su objetivo de quedarse con el primer puesto de la tabla anual y quedó a una victoria de asegurarlo. Además, el Xeneize ya tiene garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores.

En la última jornada del campeonato, el equipo de la Ribera se medirá con Defensa y Justicia y buscará cerrar la fase regular con otro triunfo ante su gente.

Del otro lado, River sufrió una derrota que complica sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual. El equipo de Núñez deberá enfocarse en sus últimos compromisos y en la posibilidad de pelear por el título del Clausura.

El Superclásico volvió a dejar un partido cargado de tensión, expulsiones y polémicas, pero con un ganador claro: Boca, que festejó en su casa y se llevó tres puntos fundamentales.