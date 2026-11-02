León XIV llega el 8 de noviembre: el megaoperativo, los cortes y las actividades del Papa en Argentina

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó. El próximo domingo 8 de noviembre, el pontífice aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery para iniciar una visita de cuatro días y tres noches que movilizará a millones de personas y requerirá uno de los operativos de seguridad más importantes de los últimos años.

El recorrido incluirá actividades oficiales, encuentros religiosos, visitas institucionales y misas multitudinarias en distintos puntos del país. Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján serán los principales escenarios de una agenda que contará con la participación de fuerzas federales y provinciales, personal sanitario, bomberos, trabajadores municipales y voluntarios.

Mientras avanzan los preparativos, ya comenzaron los cortes de tránsito y el montaje de escenarios en los lugares donde se desarrollarán las actividades. Uno de los principales desafíos será garantizar la seguridad y la circulación ante la llegada de cientos de miles de fieles a cada convocatoria.

La llegada de León XIV a Buenos Aires: la primera agenda y el alojamiento

El arribo del Papa está previsto para las 16.30 del domingo 8 de noviembre, en el Aeroparque Jorge Newbery. Será el primer pontífice en visitar la Argentina después de los dos viajes que realizó Juan Pablo II durante la década de 1980.

Durante su primera jornada, León XIV realizará un homenaje a José de San Martín en la Plaza General San Martín, mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y participará de un encuentro protocolar con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Luego se trasladará a la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la avenida Alvear al 1400, donde se alojará durante su estadía en Buenos Aires.

El edificio tendrá un perímetro especial de seguridad, con participación de la custodia vaticana y las fuerzas locales. El dispositivo comenzará el sábado 7 de noviembre al mediodía y se mantendrá hasta la tarde del miércoles 11, cuando el pontífice parta rumbo a Perú.

El área restringida estará delimitada por las avenidas Del Libertador y Callao, junto con las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Habrá controles policiales y restricciones para la circulación vehicular. El ingreso estará reservado para residentes, comerciantes y huéspedes de alojamientos de la zona, quienes deberán acreditar su identidad en dos accesos habilitados: Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Palermo y Claypole: la primera misa multitudinaria y la visita al conurbano

El lunes 9 de noviembre tendrá lugar la primera gran convocatoria religiosa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La misa está prevista para las 11.30 y se espera una concurrencia de cientos de miles de personas.

Los accesos al predio se habilitarán desde la medianoche, con ocho puntos de ingreso. León XIV llegará alrededor de las 10 y realizará un recorrido en el Papamóvil por la avenida Del Libertador, desde Olleros hasta el Monumento a los Españoles.

La magnitud del encuentro se refleja en la organización eclesiástica: se prevé la distribución de unas 500 mil hostias, que estarán disponibles en 29 carpas de distribución eucarística. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del sitio oficial de la visita: elpapaenargentina.com.ar.

La jornada también tendrá una actividad especial en el conurbano bonaerense. Antes de la misa en Palermo, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, donde mantendrá un encuentro con trabajadores y residentes de la institución.

El recorrido previsto contempla el ingreso por Camino Negro y el paso por la zona de Colombres, la avenida Juan XXIII, Camino de Cintura, el Viaducto Papa Francisco y la avenida Monteverde. En el tramo final, León XIV utilizará el Papamóvil para recorrer las últimas siete cuadras hasta el establecimiento.

La visita contará con un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales. Los vecinos podrán acercarse a distintos sectores del recorrido para saludar al pontífice, de acuerdo con las zonas habilitadas por las autoridades.

En paralelo, Palermo tendrá uno de los mayores despliegues de tránsito. Los cortes comenzarán de manera progresiva desde la madrugada del miércoles 4 de noviembre y se extenderán hasta la madrugada del lunes 16. Las restricciones avanzarán hasta alcanzar el corte total de la avenida Del Libertador, entre Sucre y Salguero, donde se desarrollará la misa.

Córdoba: una nueva misa, vigilia joven y 11 mil policías

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. Su llegada está prevista para las 9 de la mañana, cuando encabezará una segunda misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La organización contempla la apertura del predio desde las 18 del lunes, con una vigilia joven para quienes quieran esperar la llegada del Papa. El espacio contará con escenarios, unos 7 mil metros cuadrados de pantallas y alrededor de 10 mil baños químicos.

Para facilitar el traslado de los asistentes, se dispondrán aproximadamente 300 colectivos urbanos gratuitos. En materia de seguridad, el operativo contará con unos 11 mil efectivos de la Policía de Córdoba, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Después de la celebración religiosa, León XIV se trasladará a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde a las 15 participará de un encuentro con integrantes del clero, religiosos y seminaristas.

En Córdoba también habrá un recorrido en Papamóvil. El pontífice pasará por avenida Colón y Santa Fe, continuará por Colón hasta General Paz, luego por Vélez Sarsfield y finalizará en Hipólito Yrigoyen, donde se encuentra el Arzobispado. Allí se espera que salude a los fieles desde el balcón.

Devoto y Luján: la última jornada de la visita del Papa

El miércoles 11 de noviembre tendrá lugar la última jornada de la visita. Antes de dirigirse a Luján, León XIV cumplirá una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con un grupo seleccionado de internos que tendrán la oportunidad de compartir sus historias con el pontífice.

La visita se producirá en medio de la situación que atraviesa el histórico penal porteño, luego del traslado de más de 1.400 detenidos a Marcos Paz por las condiciones de hacinamiento.

Posteriormente, León XIV viajará a Luján para encabezar una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de América Latina.

La celebración comenzará a las 10 en la Plaza Belgrano, donde se espera una convocatoria que podría superar el millón de personas provenientes de distintos puntos del país.

El operativo de seguridad contempla un despliegue de aproximadamente 30 mil personas, entre efectivos de la Policía bonaerense, bomberos, personal sanitario, trabajadores municipales y voluntarios.

Los preparativos ya comenzaron en la Plaza Belgrano y sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. El esquema de circulación estará dividido en dos sectores: una zona cero, con cortes totales sobre la avenida, y una zona de influencia que abarcará varias cuadras alrededor del lugar de la celebración.

El recorrido del Papamóvil está previsto desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la Plaza Belgrano, a través de la avenida Nuestra Señora de Luján.

Una vez finalizada la misa, el pontífice se dirigirá directamente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia protocolar de despedida antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.

Un operativo histórico para recibir a León XIV

La visita del Papa implicará un importante desafío logístico y de seguridad para las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Durante cuatro días, los desplazamientos del pontífice estarán acompañados por controles especiales, restricciones vehiculares, corredores de circulación y dispositivos sanitarios.

La expectativa de convocatoria es especialmente alta en Palermo y Luján, donde se preparan encuentros que podrían reunir a cientos de miles de personas y, en el caso de la ciudad bonaerense, superar el millón de fieles.

Con escenarios en construcción, cortes que comenzarán antes de su llegada y miles de trabajadores involucrados, la Argentina se prepara para recibir a León XIV en una visita que tendrá como protagonistas a Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y uno de los principales destinos de peregrinación del país.