“Nos casamos”: Lali Espósito se burló de las fotos de su boda modificadas con Inteligencia Artificial

Lali Espósito volvió a demostrar su sentido del humor en las redes sociales. Después de casarse con Pedro Rosemblat en una ceremonia íntima en San Telmo, la cantante compartió algunas imágenes de la celebración que se viralizaron, aunque hubo un detalle que no pasó inadvertido: los rostros de los recién casados aparecían completamente modificados por la Inteligencia Artificial (IA).

Lejos de dejar pasar la situación, la artista decidió tomársela con humor y publicó las fotografías en sus historias de Instagram, donde ironizó sobre el resultado de la edición digital.

En una de las imágenes, en la que ambos aparecen celebrando su reciente matrimonio, Lali escribió: “Nos casamos”. Sin embargo, la reacción más divertida llegó en las publicaciones siguientes, cuando mostró los primeros planos de los rostros generados o modificados con IA.

Sobre una fotografía en la que su cara aparecía alterada, la intérprete agregó el mensaje: “Qué felicidad”. Luego hizo lo mismo con la imagen de Pedro Rosemblat y le dedicó una particular declaración: “Te amo pedr$&@”.

Con esas publicaciones, la cantante convirtió el error de la Inteligencia Artificial en una nueva oportunidad para bromear con sus seguidores. Las imágenes habían intentado mejorar o definir los rostros de los protagonistas, pero el resultado terminó modificando sus facciones hasta volverlos prácticamente irreconocibles.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo

La reacción de Lali llegó después de uno de los acontecimientos más comentados del fin de semana en el mundo del espectáculo: su casamiento con Pedro Rosemblat.

La cantante y el periodista contrajeron matrimonio el sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, que eligió un festejo reservado, alejado de los grandes eventos y con una ambientación que combinó la arquitectura tradicional porteña con espacios de vegetación.

Parte de la cuadra fue delimitada para organizar el ingreso de los invitados y el estacionamiento durante el encuentro.

Así, después de compartir la noticia de su casamiento, Lali volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por reírse de las imágenes que intentaron retratar uno de los días más importantes de su vida y terminaron cambiándoles la cara a los dos.