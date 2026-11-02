Kimi Antonelli hizo historia en la F1: quiénes fueron los campeones más jóvenes de la categoría

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón y su nombre ya quedó grabado en los libros de historia. Kimi Andrea Antonelli se consagró en la temporada 2026 con Mercedes y, con apenas 20 años, se convirtió en el piloto más joven en conquistar un campeonato mundial de la máxima categoría del automovilismo.

El italiano alcanzó la gloria este domingo 1 de noviembre, en el Gran Premio de México, después de una temporada sobresaliente en la que consiguió nueve victorias. En la carrera disputada en territorio mexicano terminó tercero, detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull.

Pero más allá del título, el logro de Antonelli tiene un valor especial por su edad. Con apenas dos décadas de vida, consiguió superar una marca que permanecía vigente desde hacía 16 años y que estaba en manos de uno de los grandes nombres de la categoría: Sebastian Vettel.

El récord que rompió Kimi Antonelli

Hasta la consagración del italiano, el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 era Sebastian Vettel. El alemán había conseguido su primer título en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días, al volante de un Red Bull.

Antes de Vettel, ese registro había pertenecido a Lewis Hamilton, quien se consagró en 2008 con McLaren, a los 23 años y casi 10 meses.

Ahora, Antonelli desplazó a ambos y estableció una nueva referencia para las futuras generaciones de pilotos.

Además, el italiano ya había conseguido otro récord durante esta temporada: se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1. Lo hizo en el Gran Premio de China, con 19 años y seis meses. El primer puesto de esa estadística continúa en manos de Verstappen, quien ganó en España 2016 con 18 años y siete meses.

Los campeones más jóvenes de la historia de la Fórmula 1

La consagración de Antonelli modificó una de las estadísticas históricas de la categoría. Detrás del italiano aparecen nombres que dominaron el automovilismo mundial y construyeron carreras extraordinarias desde muy jóvenes.

Kimi Antonelli (2026): con 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia, al consagrarse con Mercedes.

Sebastian Vettel (2010): tenía 23 años y 134 días cuando conquistó su primer título con Red Bull.

Lewis Hamilton (2008): logró el campeonato con McLaren a los 23 años y unos 10 meses.

Fernando Alonso (2005): se consagró con Renault a los 24 años y 58 días.

Emerson Fittipaldi (1972): ganó su primer campeonato con Lotus a los 25 años y 272 días.

Michael Schumacher (1994): obtuvo su primer título con Benetton a los 25 años, 10 meses y 10 días.

Niki Lauda (1975): se consagró con Ferrari a los 26 años, seis meses y 16 días.

Jacques Villeneuve (1997): alcanzó el campeonato con Williams a los 26 años, seis meses y 17 días.

Jim Clark (1963): consiguió su primer título con Lotus a los 27 años, seis meses y cuatro días.

Kimi Räikkönen (2007): fue campeón con Ferrari a los 28 años y cuatro días.

Un italiano volvió a conquistar la Fórmula 1 después de más de siete décadas

El campeonato de Antonelli también tiene un significado especial para Italia. El joven piloto cortó una sequía de más de 70 años sin campeones italianos en la máxima categoría.

El último había sido Alberto Ascari, quien consiguió sus títulos mundiales con Ferrari en 1952 y 1953. Desde entonces, ningún representante de ese país había logrado volver a lo más alto del automovilismo.

Con nueve victorias en la temporada y una consagración histórica con Mercedes, Antonelli no solamente se quedó con el campeonato de 2026: también se convirtió en el nuevo nombre a batir y en el protagonista de uno de los récords más importantes de la historia de la Fórmula 1.