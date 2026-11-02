Alerta por tormentas fuertes en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo marcado por las malas condiciones climáticas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó tormentas fuertes durante toda la jornada de este 1 de noviembre, por lo que se espera un día inestable y con precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 23. La inestabilidad se mantendrá a lo largo del día, por lo que será importante tener en cuenta el pronóstico antes de salir.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las condiciones comenzarán a mejorar durante el lunes. Para esa jornada no se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

La temperatura oscilará entre los 16 y los 26 grados, con un ambiente más templado en comparación con el domingo.

Sin embargo, la tregua será breve: para el martes se anticipa el regreso de las precipitaciones. El organismo prevé chaparrones durante la tarde y la noche, con marcas térmicas que irán de los 16 a los 22 grados.

De esta manera, el comienzo de noviembre estará atravesado por jornadas cambiantes en el AMBA, con tormentas durante el domingo, una mejora temporaria el lunes y nuevas lluvias previstas para el martes.