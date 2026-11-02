Llaryora cargó fuerte contra Milei: “Le da la espalda a Córdoba y al interior”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, objetó la decisión del Gobierno nacional de incrementar los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires para evitar nuevos aumentos del boleto, al tiempo que acusó a la gestión de Javier Milei de discriminar a Córdoba y al resto del interior y comparó su política de distribución de recursos con la que aplicaba el kirchnerismo.

“Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior”, arremetió el mandatario de la provincia mediterránea.

A través de un posteo en redes sociales, puso de relieve que “los cordobeses también aportamos los recursos que financian esas decisiones. Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del transporte en el AMBA, en nuestras provincias ese esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales”.

“El combustible, los salarios y los repuestos también aumentan en el interior. Y acá también hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben ir a clases y familias que dependen del colectivo todos los días”, enumeró Llaryora.

Acto seguido, planteó que “si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA”.

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a #Córdoba y al interior. Los cordobeses también aportamos los recursos que financian esas decisiones. Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del #transporte en el AMBA, en nuestras provincias ese esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales. El combustible, los salarios y los repuestos también aumentan en el interior. Y acá también hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben ir a clases y familias que dependen del colectivo todos los días. Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo. Esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior. No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos. El #federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos. Córdoba exige lo que le corresponde. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 1, 2026

“Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”, bramó, para luego dar cuenta que “esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior”.

“No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos. El federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos. Córdoba exige lo que le corresponde”, remató.