Policía-delivery vació su cargador en dos ladrones que le robaban la moto en Pablo Nogués

Un sargento de la Policía Bonaerense que en su día franco estaba realizando trabajos como repartidor de la plataforma Pedidos Ya, baleó a dos delincuentes que intentaron robarle la moto, mientras esperaba que lo atiendan en un domicilio de la localidad de Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas.

Cabe reseñar que en el robo los ladrones le habían quitado la mochila en donde trasladaba los encargos, su casco y el rodado, pero la víctima se parapetó, sacó su arma y disparó 12 veces, vaciando el cargador.

El episodio ocurrió pasadas las 19.30 horas de este domingo sobre la calle Río de la Plata al 3500, entre Mariote y Olivos, y el desenlace se produjo cuando los maleantes cayeron al asfalto y allí se quedaron: terminaron siendo trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma, donde ambos permanecen internados en grave estado y con custodia policial.

De acuerdo a lo reseñado por Primer Plano Online, uno de los baleados fue identificado como Brandon Joaquín F. (28), quien sufrió heridas en abdomen y glúteo, mientras que su cómplice, un menor de 16 años, recibió proyectiles en mano derecha, zona intercostal y glúteo. En ambos casos tienen riesgo de vida y están en terapia intensiva.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 Descentralizada de ese distrito, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín. Por haber intervenido un agente de la Policía Bonaerense, las pericias quedaron a cargo de otra fuerza de seguridad, la Gendarmería Nacional.

En principio, la justicia no adoptó temperamento alguno para con el sargento, al considerar que actuó en legítima defensa, aunque sigue trabajando en la investigación del lamentable suceso.