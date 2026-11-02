Santa Fe se une a las provincias donde Betsson es legal en Argentina

El mercado de las apuestas deportivas online en Argentina continúa desarrollándose mediante regulaciones específicas en cada jurisdicción. En este contexto, Santa Fe se incorporó a los planes de expansión de Betsson durante 2026, después de que el Gobierno provincial adjudicara licencias para la explotación de apuestas deportivas por internet.

Este avance se suma a la presencia de la compañía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba, territorios que cuentan con marcos regulatorios propios.

¿Qué licencia obtuvo Betsson en Santa Fe?

La participación de Betsson Santa Fe quedó contemplada en el Decreto Provincial N.º 1004/2026, que aprobó el procedimiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 104/2025.

El proceso fue convocado para seleccionar operadores encargados de implementar y explotar plataformas de apuestas deportivas online bajo la supervisión de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

La adjudicación incluyó a la unión temporal en formación integrada por Online Santa Fe Betsson Malta Holding Ltd. y Casino de Victoria S.A. Esta asociación recibió un canon mensual adjudicado del 15 %, de acuerdo con su oferta y las condiciones del procedimiento.

La decisión se publicó en el Boletín Oficial provincial del 16 de junio de 2026, junto con información sobre los demás adjudicatarios.

No obstante, es fundamental distinguir entre adjudicación y autorización operativa. El pliego establece que la puesta en funcionamiento requiere completar la implementación de la plataforma, superar los controles técnicos y obtener el acto administrativo correspondiente. Por tanto, la adjudicación no constituye, por sí sola, una confirmación de que Betsson Santa Fe ya esté operativa.

Marco legal de las apuestas online en Santa Fe

La regulación provincial se apoya en la Ley N.º 14.235, sancionada en diciembre de 2023, y en el Decreto Reglamentario N.º 0562/2024, del 30 de abril de 2024. Además, la Ley N.º 14.427 aprobó los pliegos correspondientes al proceso de licitación.

Este marco contempla la selección de operadores, los mecanismos de supervisión y las condiciones para autorizar plataformas de apuestas deportivas online. La adjudicación de Betsson se refiere específicamente a esta actividad y no debe interpretarse automáticamente como una autorización independiente para ofrecer juegos de casino por internet.

Las otras tres licencias de Betsson en Argentina

Además de su adjudicación en Santa Fe, Betsson cuenta con referencias regulatorias en tres jurisdicciones argentinas:

Betsson Provincia de Buenos Aires

La licencia de Betsson Provincia de Buenos Aires está respaldada por la Resolución N.º RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM, también identificada como Resolución N.º 795/2020. Fue otorgada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, dentro del régimen establecido por la Ley Provincial N.º 15.079 y su reglamentación.

La autorización corresponde a la unión temporal formada por Casino de Victoria S.A. y Betsson Malta Holding Limited.

Betsson Córdoba

En Córdoba, Betsson Córdoba dispone de un permiso de agencia de juego en línea otorgado por Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. mediante la Resolución del Directorio N.º 1689/23, Serie «1», del 1 de febrero de 2023.

Esta autorización se rige por las disposiciones de la jurisdicción cordobesa y es independiente de los permisos concedidos en otras provincias.

Betsson CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la licencia de Betsson CABA fue otorgada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA) mediante la Disposición N.º DI-2021-1166-GCABA-LOTBA, del 10 de septiembre de 2021.

El permiso identifica a Betsson Malta Holding Limited como licenciatario y se enmarca en el régimen de juego online de la ciudad.

¿Qué significa esta expansión para Betsson en Argentina?

La adjudicación de Santa Fe representa un nuevo paso para la compañía, pero también evidencia una característica esencial del mercado argentino, las autorizaciones dependen de cada jurisdicción. Tener un permiso en CABA, Córdoba o la Provincia de Buenos Aires no habilita automáticamente a operar en Santa Fe.

Betsson da otro gran paso en Argentina con Santa Fe, y muchos más que están por caer.

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