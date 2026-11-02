La vacuna hexavalente se incorpora al Calendario Nacional a partir de 2028: quiénes deben recibirla

Mediante la Resolución N° 1567/2026, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) para los niños nacidos a partir de enero de 2028. La medida permite simplificar el esquema de inmunización infantil al integrar en una única formulación la protección contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

Cabe mencionar que el esquema actual contra estos agentes patógenos contempla la aplicación de dos vacunas diferentes, la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada, a los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro contra la poliomielitis a los 5 años. La vacuna hexavalente acelular solo es utilizada en niños prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso al nacimiento inferior a 1.500 gramos, con el objetivo de minimizar la posibilidad de efectos adversos relacionados con la vacunación con pentavalente.

A partir de 2028, los niños recibirán una única dosis de la nueva vacuna a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. El componente contra la poliomielitis quedará incluido en ese refuerzo y ya no será necesaria una dosis adicional de IPV a los 5 años para quienes hayan completado el nuevo esquema.

Al reducir la cantidad de aplicaciones se buscará “favorecer la adherencia y el cumplimiento oportuno de los esquemas, contribuir a mejorar las coberturas y disminuir las oportunidades perdidas de vacunación”. A su vez, la formulación acelular del componente contra la tos convulsa presenta, en general, menos reacciones adversas que las vacunas que utilizan el componente de células enteras.

Desde la cartera sanitaria dieron cuenta que la simplificación del esquema también representa una mejora en la organización de los servicios de vacunación, ya que “facilita los procesos de adquisición, distribución, transporte, almacenamiento y conservación de las vacunas en la cadena de frío”. Además, permite optimizar la gestión de insumos en los vacunatorios y facilita el seguimiento de los esquemas y la carga de datos, contribuyendo a mejorar la calidad de los registros nominales.

La nueva estrategia se aplicará exclusivamente a los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028. Quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive continuarán y completarán el esquema correspondiente a su cohorte de nacimiento con las vacunas pentavalente e IPV, de acuerdo con las edades, intervalos y recomendaciones vigentes. La cartera sanitaria nacional elaborará los lineamientos técnicos necesarios para orientar la implementación de esta modificación en el CNV y establecer las recomendaciones para los esquemas incompletos, los esquemas iniciados con distintas formulaciones y las indicaciones especiales.

Cabe destacar que la incorporación de la vacuna hexavalente acelular fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Para dar su conformidad, los integrantes analizaron la evidencia científica disponible, las características de la formulación acelular, las recomendaciones internacionales y la experiencia de otros países, así como las coberturas de vacunación y los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización registrados durante 2025.