La deforestación avanza: más de 73.000 hectáreas arrasadas en el norte de Argentina

La organización Greenpeace detectó que, en lo que va del año, en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa se deforestaron 73.224 hectáreas de bosques nativos, una superficie equivalente a la del Parque Nacional Calilegua o a la de cuatro ciudades de Buenos Aires. Ante esta situación, el nucleamiento ecologista convoca a la ciudadanía a defender la Ley de Bosques y reclamar la penalización de desmontes e incendios forestales.

“Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como un costo de producción. Además, hay una clara complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan deforestar donde no está permitido. Mientras el Gobierno nacional recorta los fondos para la conservación y promueve la modificación de la Ley de Bosques”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino.

El relevamiento de la organización, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y septiembre de 2026 la deforestación en la provincia de Santiago del Estero alcanzó las 35.368 hectáreas, en Salta 20.122 hectáreas, en Chaco 9.339 hectáreas, y en Formosa 8.395 hectáreas.

Frente a esta situación, Greenpeace convoca a sumarse a la “República de los Siete Bosques” para defenderlos. Se trata de una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas. Para sumarse, hay que registrarse en la página web sietebosques.org.

“Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, debemos prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, señaló Giardini.

En 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El máximo tribunal declaró su competencia en la causa y se espera su fallo.