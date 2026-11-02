Tremendo choque entre “fititos” en el Autódromo Mouras: dos pilotos terminaron internados

Un violento accidente se registró este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata durante una competencia de la categoría Fiat 600, en el que dos pilotos resultaron heridos luego de protagonizar un choque en la pista y debieron ser trasladados en ambulancia a un centro de salud, informaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió a la altura de la última curva, cuando uno de los vehículos, un Fiat 600 amarillo identificado con el número 19, perdió estabilidad mientras ingresaba a la recta final e impactó contra otro automóvil de competición, de color bordó y número 50.

La jornada deportiva en el @AutodromoMouras se vio interrumpida por un grave siniestro sobre la pista 🚦 Dos competidores de la categoría Fiat 600 protagonizaron un duro impacto y debieron recibir asistencia médica de urgencia 🚘 📹 gentileza @CrisArielLima https://t.co/8KTOyZSUZY — Clasificando (@_Clasificando) November 2, 2026

De acuerdo con la información policial, el choque provocó importantes daños y ambos conductores quedaron involucrados en el accidente. Tras el impacto, los pilotos descendieron de sus respectivos vehículos y recibieron asistencia médica en el autódromo.

El profesional de salud que se encontraba en el establecimiento atendió a los dos corredores, quienes presentaban politraumatismos como consecuencia del impacto.

Debido a las lesiones sufridas, ambos pilotos fueron trasladados mediante ambulancias UTIM a un nosocomio interzonal. Según el parte oficial, ninguno presentaba riesgo de vida.

En el lugar se dispuso el secuestro de los dos Fiat 600 involucrados y se solicitó la intervención de peritos para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Resta informar que la causa fue caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 12, que dispuso las diligencias judiciales de rigor.

