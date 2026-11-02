Triple crimen de Florencio Varela: ofrecen $ 50 M por datos que permitan detener a cinco prófugos

La búsqueda de los responsables del triple crimen narco de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Es que el Ministerio de Seguridad nacional anunció una recompensa total de 50 millones de pesos para lograr la detención de cinco hombres que permanecen prófugos, sospechados de integrar la organización criminal vinculada con los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

Ya está publicada la edición del 02/11/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) November 2, 2026

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fijó una recompensa de 10 millones de pesos por cada uno de los buscados para quienes aporten información útil que permita localizarlos y concretar sus capturas.

Los prófugos son Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

El pedido de recompensa fue impulsado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, que solicitó la intervención del Programa Nacional de Recompensas mediante un oficio fechado el 22 de septiembre de 2026.

En cuanto a las órdenes de captura, las primeras dos fueron dispuestas el 8 de octubre de 2025 contra Valverde Rodríguez y Morales Huamani. Al día siguiente se ordenó la captura de Ydone Castillo.

En tanto, el 18 de septiembre de 2026 se dispuso la búsqueda nacional e internacional de los otros dos sospechosos: Valverde Urtecho y Taya Humpire.

De acuerdo con los elementos reunidos en la investigación, los cinco hombres formarían parte, con un alto grado de probabilidad según la hipótesis judicial, de una organización criminal de estructura compleja, con distintos niveles de responsabilidad y funciones.

La banda estaría dedicada principalmente al tráfico de estupefacientes y tendría capacidad logística para operar en distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta, además de mantener conexiones con países limítrofes.

La investigación que derivó en estas medidas tuvo su origen en los asesinatos de las tres jóvenes en Florencio Varela, un caso que tuvo una fuerte repercusión nacional por las características de los crímenes y las derivaciones vinculadas al narcotráfico.

Las personas que tengan datos que puedan contribuir a localizar a cualquiera de los cinco prófugos pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134.

La recompensa será para quienes, sin haber participado en los hechos investigados, aporten información útil que permita concretar las detenciones.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, la causa también registra movimientos en la situación procesal de otros imputados: recientemente, la madre de uno de ellos obtuvo la libertad por falta de mérito, mientras que otros cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva.