Milei recibió a autoridades de Argentinos por la Educación y ratificó el Plan de Alfabetización

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió este lunes con autoridades de Argentinos por la Educación, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el Salón de la Ciencia Argentina de Casa Rosada.

Durante el encuentro, los representantes de la organización reconocieron al Presidente por el “cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización”, que fue implementado y, según destacaron, “obtuvo resultados”.

Asimismo, se conversó sobre la necesidad de avanzar en la “mejora de los aprendizajes en matemática”, siguiendo el trabajo realizado en lengua. En ese sentido, se está trabajando una propuesta por parte del Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, la ministra Sandra Pettovello planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas, con el objetivo de que “las familias puedan conocer y evaluar su desempeño”.

Finalmente, el Gobierno nacional y Argentinos por la Educación se comprometieron a sostener el Plan de Alfabetización de cara a 2027.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a las autoridades de Argentinos por la Educación, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Por parte de la organización participaron el Director Ejecutivo, Víctor Volman; el Vicepresidente, Ricardo A. Torres; la Secretaria, Constanza Gorleri; el Tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los Vocales, Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026

Participaron del encuentro el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.