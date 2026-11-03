Vicente López conmemoró el 11° aniversario del Jachkar junto a la comunidad armenia

El municipio de Vicente López fue este lunes escenario de una emotiva ceremonia de conmemoración al cumplirse el 11° aniversario del Jachkar, el emblemático monumento emplazado en la intersección de las calles Juan Carlos Cruz e Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones del Paseo de la Costa. El acto contó con la presencia de la intendenta Soledad Martínez, autoridades diplomáticas, referentes de instituciones de la colectividad y vecinos que se acercaron para honrar la memoria histórica.

Durante la ceremonia, la jefa comunal remarcó la importancia de sostener el legado y la presencia cultural de la comunidad en el distrito:

"Para mí es un orgullo poder traer este Jachkar, que esté hace once años aquí y que a medida que pasen los años sigamos reuniéndonos para conmemorar y homenajear a las víctimas del genocidio. Que este lugar sea para siempre un símbolo de la presencia y identidad armenia en la Argentina", expresó Soledad Martínez.

Un símbolo milenario tallado en piedra volcánica

El monumento local fue inaugurado originalmente el 10 de octubre de 2015, en el marco de la conmemoración del centenario del Genocidio Armenio, como un tributo permanente al millón y medio de víctimas. La obra consiste en una tradicional cruz de piedra tallada de manera artesanal por el escultor armenio Artak Hampartsumian en duf, una roca volcánica típica de la región caucásica. En su base, la estructura lleva inscripta la leyenda "Memoria y Reclamo",sintetizando su profundo sentido histórico.

Los jachkares constituyen una de las expresiones más altas del patrimonio cultural armenio. Se trata de una tradición milenaria de cruces esculpidas en piedra que en 2010 fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Vicente López, el monumento se consolidó a lo largo de la última década como un punto de encuentro ineludible, donde cada 24 de abril la comunidad se congrega para ratificar su compromiso con la verdad y la justicia.

Un trabajo articulado entre el municipio y las instituciones

La organización del aniversario estuvo coordinada de manera conjunta entre la comuna y diversas entidades de peso dentro de la colectividad, entre las que se destacan la Fundación Educacional Armenia de Vicente López, el Colegio Armenio, la Fundación Corporación América, la Embajada de Armenia en Argentina y el Fondo Armenia.

De este modo, Vicente López ratificó su perfil plural y su firme compromiso institucional con la preservación de la memoria histórica, el respeto por la diversidad cultural y el acompañamiento constante a las distintas colectividades que enriquecen la identidad del distrito.