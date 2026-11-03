Mercado automotor: cayeron las ventas de usados y 0km en octubre

El mercado automotor argentino transita una etapa de amesetamiento y reacomodamiento de precios. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer sus cifras oficiales correspondientes a octubre de 2026, evidenciando caídas tanto en el segmento de vehículos usados como en el de 0km en comparación con el mismo período del año anterior.

Por un lado, el volumen de vehículos usados transferidos durante el décimo mes del año ascendió a 162.166 unidades, lo que marca una baja del 2,6% interanual frente a las 166.445 unidades registradas en octubre de 2025. Al realizar la comparación mensual, la retracción respecto a septiembre (171.102 unidades) llega al 5,2%. Con estos números, el acumulado de los primeros diez meses del año alcanza las 1.539.549 unidades, un 4% por debajo del mismo período del año pasado. En cuanto a las preferencias del público, el histórico Volkswagen Gol se mantiene de manera indiscutida como el modelo más elegido, sumando 8.632 operaciones en el mes.

Caída en patentamientos y el auge de las marcas asiáticas

En cuanto al segmento de vehículos nuevos, se patentaron 45.965 unidades en octubre, traduciéndose en una baja interanual del 12% en relación con las 52.261 unidades de octubre de 2025. Frente a septiembre, la caída fue del 8,4%.De esta forma, el acumulado anual de patentamientos se ubica en 481.852 vehículos, un 12,8% menos que en el ciclo previo.

A pesar de la contracción interanual en las estadísticas generales, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, trazó un balance optimista sobre el comportamiento del sector y destacó el amesetamiento positivo de la actividad:

"El mercado encontró su estabilidad. En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia", analizó el titular de la entidad.

Un dato destacado por Beato es el protagonismo que adquirieron las terminales de origen asiático, las cuales arrancaron el año con una participación marginal y ya superan el 11% del mercado local.

Expectativas y perspectivas hacia el cierre de 2027

Desde la cámara empresaria resaltan que la amplia disponibilidad de oportunidades en materia de precios y opciones de financiación permitió sostener un nivel de actividad sólido, consolidando cinco meses consecutivos por encima de las 45.000 unidades mensuales comercializadas, un piso de estabilidad que el sector añoraba tras un inicio de año más turbulento.

De cara al cierre del ejercicio, el sector aguarda el tradicional tramo final de año: "Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales", concluyó Beato, con la mira puesta en consolidar las bases para proyectar un mejor desempeño económico en 2027.