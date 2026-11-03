Alak y Katopodis supervisaron el avance de tres obras estratégicas en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezaron este lunes una recorrida de supervisión por tres frentes de obra clave para el desarrollo urbano, la conectividad y la recuperación patrimonial del distrito. De la actividad también participó el presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga.

Las autoridades visitaron en primer término el emblemático Teatro del Lago (Anfiteatro Martín Fierro) en el Paseo del Bosque, continuaron con el inicio de las tareas viales en la avenida 155 en Melchor Romero y concluyeron la agenda en el obrador del nuevo distribuidor de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell.

Durante la recorrida, el jefe comunal remarcó la relevancia de la articulación con el gobierno provincial y los entes de transporte: "Estamos llevando adelante obras que son estratégicas para el futuro de La Plata: la recuperación patrimonial del Teatro del Lago, un símbolo que estuvo años abandonado, y obras viales fundamentales como la pavimentación de la avenida 155 y el distribuidor de City Bell", sostuvo Alak.

Por su parte, Katopodis subrayó el impacto de la inversión pública en la región: "Así como estamos recuperando la Rambla de Mar del Plata y los edificios de Salamone, seguimos trabajando para cuidar el enorme patrimonio histórico de nuestra Provincia. Es muy importante que sigamos poniendo el esfuerzo en hacer obra pública para demostrar que podemos hacer las cosas diferentes".

Tres proyectos clave para la región

Puesta en valor del Teatro del Lago: El proyecto abarca más de 4.400 metros cuadrados de superficie dentro de la isla artificial del Paseo del Bosque. Incluye la restauración integral del edificio histórico, camarines, el foso de músicos, la renovación de las 4.475 plateas, la construcción de un café-bar, la consolidación de costas y la creación de un museo de sitio. Su finalización está prevista para el próximo año.

Pavimentación de la Av. 155 (Melchor Romero): Enmarcada en la segunda etapa del Programa MAS de la Provincia, comprende unos 1..700 metros lineales entre las avenidas 32 y 44. La intervención incluye pavimento de hormigón, cordones, veredas, señalización y una obra hidráulica sustancial para optimizar el escurrimiento y prevenir anegamientos en los barrios.