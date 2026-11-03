Espectáculos | 2 nov 2026
Música
Fito Páez vuelve a Rosario con un cierre de año cargado de clásicos
La cita es el sábado 19 de diciembre en el Anfiteatro Municipal. Será el broche de oro para un extraordinario 2026. Un show que invita a celebrar su música, su historia y el vínculo con la ciudad donde todo empieza, siempre, una vez más.
El sábado 19 de diciembre, Fito Páez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal. Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.
Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6”, “Al lado del camino”, “Dar es dar” y “Un vestido y un amor” son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.
La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.
El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Páez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.
Entradas a la venta
- Martes 3/11 - 12 horas – preventa exclusiva con Tarjeta Visa del Banco Santa Fe (hasta 9 cuotas sin interés).
- Miércoles 4/11 - 12 horas – venta general en Allaccess (beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Santa Fe).