Fito Páez vuelve a Rosario con un cierre de año cargado de clásicos

El sábado 19 de diciembre, Fito Páez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal. Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6”, “Al lado del camino”, “Dar es dar” y “Un vestido y un amor” son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Páez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.

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