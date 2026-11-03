Una encuesta arroja empate técnico entre las fórmulas Milei-Bullrich y Kicillof-Massa

El mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a tomar temperatura en los sondeos de opinión pública. Un nuevo estudio nacional elaborado por la consultora RDT Consultores entre el 22 y el 28 de octubre de 2026,sobre un total de 1.107 casos y con un margen de error de ±3,8%, reveló un escenario de empate técnico absoluto entre los principales armados electorales del oficialismo y la oposición.

La encuesta, publicada este lunes 2 de noviembre, testea tres escenarios clave para medir el pulso del electorado argentino: fórmulas presidenciales consolidadas, intención de voto individual en primera vuelta y un mano a mano en balotaje.

#Elecciones2027 🗳️🔥 Cristina Kirchner no descartó ser candidata en 2027: “¿Por qué no?” Cristina Fernández de Kirchner volvió a dejar abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2027. En una entrevista con The Washington Post, la titular del Partido Justicialista supeditó esa posibilidad a recuperar sus derechos políticos, mientras volvió a cuestionar su condena judicial. 📌 Ante la consulta sobre una eventual postulación, CFK respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. 📌 Actualmente cumple seis años de arresto domiciliario y pesa sobre ella una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. 📌 Comparó su situación con la de Lula da Silva y reveló el consejo que recibió del presidente brasileño: “Hacé ejercicio y no te deprimas”. 📌 También pronosticó que Donald Trump perderá las elecciones en Estados Unidos y cuestionó su respaldo a gobiernos de derecha en América Latina. 🗣️🗞️ La expresidenta trazó además un duro diagnóstico sobre la situación argentina. Afirmó que muchos ciudadanos están frustrados porque “sus vidas no han mejorado” y porque el dinero no les alcanza hasta fin de mes. ⚖️❎ CFK volvió asimismo a rechazar la condena en su contra y cuestionó al sistema judicial argentino. Su eventual candidatura, de todos modos, está condicionada a que pueda revertir la inhabilitación que actualmente le impide competir por cargos públicos. 👉 https://t.co/Jt3EjyiGDE 💬 ¿Qué impacto tendría en el escenario político de 2027 una eventual candidatura de Cristina Kirchner? #CristinaKirchner #Elecciones2027 #Peronismo #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 2, 2026

Escenario por fórmulas: paridad milimétrica en la cima

Al evaluar binomios presidenciales de cara a los comicios generales, el informe arroja una diferencia de tan solo una décima, posicionándose ambos espacios en un virtual empate técnico dentro del margen de error estadístico:

Javier Milei – Patricia Bullrich: 28%

Axel Kicillof – Sergio Massa: 27,9%

Myriam Bregman – Nicolás del Caño: 7,9%

Otra fórmula: 4,9%

En blanco / Ninguno: 16,3%

No sabe: 15%

El dato refleja que una eventual polarización estructurada en binomios unificados concentra la mayor parte de las preferencias, dejando un considerable 31,3% sumando indecisos y votos en blanco.

Primera vuelta: Milei lidera en la compulsa individual

#Elecciones2027 🗳️🔥 Alfil de Kicillof desafía la candidatura de Cristina y pide PASO en 2027 La interna peronista sumó un nuevo capítulo. Carlos Bianco respondió a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir por la Presidencia y ratificó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que conduce Axel Kicillof, tendrá candidato propio y pretende definir las postulaciones mediante las PASO. 📌 “El pueblo peronista va a definir quién nos representa”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense. 📌 Bianco defendió la vigencia de las PASO y rechazó que las candidaturas puedan resolverse “a dedo”. 📌 “Cada sector propondrá sus candidaturas el año que viene y el pueblo definirá”, sostuvo. 📌 El funcionario confirmó que el espacio de Kicillof tendrá candidato presidencial propio en 2027 y ya había advertido: “No sé si nos alinearíamos con una candidatura de Cristina”. 🗣️🗞️ Las declaraciones llegaron después de que CFK afirmara en una entrevista con The Washington Post que, si recupera sus derechos políticos, no descarta presentarse nuevamente a la Presidencia. Frente a los cruces internos, Bianco pidió que “no se pongan nerviosos” y aseguró que la discusión electoral llegará el próximo año. ⚖️ El ministro también se refirió a la presentación de Cristina ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para recuperar sus derechos políticos y señaló que un eventual dictamen de ese organismo no es vinculante para la Justicia argentina. 👉 https://t.co/y0ZRloS8Ve 💬 ¿Las PASO deberían ser el mecanismo para definir al candidato presidencial del peronismo en 2027? #AxelKicillof #CristinaKirchner #CarlosBianco #Elecciones2027 #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 2, 2026

En el plano de la intención de voto por candidatos de manera individual —un escenario que anticipa una primera vuelta con la oposición fragmentada—, el actual presidente encabeza cómodamente las preferencias:

Javier Milei: 28,9%

Axel Kicillof: 19,8%

Sergio Massa: 11,4%

Myriam Bregman: 7,5%

Victoria Villarruel: 6,4%

En blanco / Ninguno: 13,9%

No sabe: 12,1%

Escenario de Balotaje: mano a mano entre Milei y Kicillof

Finalmente, el estudio proyectó un escenario de segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario nacional con el gobernador bonaerense, arrojando una paridad extrema que no define un ganador claro debido al margen de error:

Axel Kicillof: 37,2%

Javier Milei: 36,2%

En blanco / Ninguno: 15,9%

No sabe: 10,7%

De este modo, los números iniciales de cara al 2027 exponen un escenario sumamente competitivo y abierto, donde la construcción de alianzas y la gestión económica de los próximos meses definirán el humor social del electorado de cara a los próximos comicios.