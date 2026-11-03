martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 2 nov 2026

Proyección 2027

Una encuesta arroja empate técnico entre las fórmulas Milei-Bullrich y Kicillof-Massa

Un estudio nacional de RDT Consultores midió escenarios de fórmulas presidenciales, primera vuelta y un eventual balotaje. La paridad es absoluta de cara a las próximas elecciones.

Máxima expectativa rumbo a 2027.
TAGS: AXEL KICILLOF, JAVIER MILEI, SERGIO MASSA, PATRICIA BULLRICH, ELECCIONES 2027, BALOTAJE

El mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a tomar temperatura en los sondeos de opinión pública. Un nuevo estudio nacional elaborado por la consultora RDT Consultores entre el 22 y el 28 de octubre de 2026,sobre un total de 1.107 casos y con un margen de error de ±3,8%, reveló un escenario de empate técnico absoluto entre los principales armados electorales del oficialismo y la oposición.

La encuesta, publicada este lunes 2 de noviembre, testea tres escenarios clave para medir el pulso del electorado argentino: fórmulas presidenciales consolidadas, intención de voto individual en primera vuelta y un mano a mano en balotaje.

Escenario por fórmulas: paridad milimétrica en la cima

Al evaluar binomios presidenciales de cara a los comicios generales, el informe arroja una diferencia de tan solo una décima, posicionándose ambos espacios en un virtual empate técnico dentro del margen de error estadístico:

  • Javier Milei – Patricia Bullrich: 28%

  • Axel Kicillof – Sergio Massa: 27,9%

  • Myriam Bregman – Nicolás del Caño: 7,9%

  • Otra fórmula: 4,9%

  • En blanco / Ninguno: 16,3%

  • No sabe: 15%

El dato refleja que una eventual polarización estructurada en binomios unificados concentra la mayor parte de las preferencias, dejando un considerable 31,3% sumando indecisos y votos en blanco.

Primera vuelta: Milei lidera en la compulsa individual

En el plano de la intención de voto por candidatos de manera individual —un escenario que anticipa una primera vuelta con la oposición fragmentada—, el actual presidente encabeza cómodamente las preferencias:

  • Javier Milei: 28,9%

  • Axel Kicillof: 19,8%

  • Sergio Massa: 11,4%

  • Myriam Bregman: 7,5%

  • Victoria Villarruel: 6,4%

  • En blanco / Ninguno: 13,9%

  • No sabe: 12,1%

Escenario de Balotaje: mano a mano entre Milei y Kicillof

Finalmente, el estudio proyectó un escenario de segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario nacional con el gobernador bonaerense, arrojando una paridad extrema que no define un ganador claro debido al margen de error:

  • Axel Kicillof: 37,2%

  • Javier Milei: 36,2%

  • En blanco / Ninguno: 15,9%

  • No sabe: 10,7%

De este modo, los números iniciales de cara al 2027 exponen un escenario sumamente competitivo y abierto, donde la construcción de alianzas y la gestión económica de los próximos meses definirán el humor social del electorado de cara a los próximos comicios.

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