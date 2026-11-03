Santilli desmintió que los libertarios apoyen la reelección indefinida en PBA

El debate político en torno a las reglas electorales en la provincia de Buenos Aires sumó un fuerte cruce de posiciones. El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el PRO a desmentir categóricamente la existencia de un acuerdo parlamentario con el peronismo y descartaron de plano respaldar cualquier intento de habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

Las definiciones se dan en medio de los rumores sobre un presunto pacto en la Legislatura provincial para modificar el tope a los mandatos comunales, una iniciativa impulsada originalmente por sectores del kirchnerismo y resistida con dureza por los espacios dialoguistas y opositores.

La tajante negativa de Santilli y el posicionamiento del PRO

A través de sus redes sociales, Santilli fue categórico al respecto: "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes", sentenció el funcionario nacional, alineándose con la postura del armador libertario Sebastián Pareja, desde donde también ratificaron que no acompañarán ninguna medida de esa naturaleza en el recinto legislativo.

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos. Hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar. Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos. El Próximo Paso para Buenos Aires no es volver al pasado. Es profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner, de una vez por todas, a los vecinos por encima de los aparatos. — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) November 2, 2026

En sintonía, el PRO de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que calificó el límite a las reelecciones como "una conquista institucional" lograda durante la gestión de María Eugenia Vidal en 2016.

"El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires, puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos y devolvió poder a los vecinos", advirtió el partido amarillo en su misiva, criticando duramente al kirchnerismo por buscar "restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios en feudos personales".

El respaldo del oficialismo provincial a la reforma

#Polémica 🏛️⚖️ El Gobierno de Kicillof tildó de “proscriptiva” la ley que limita la reelección de intendentes El Gobierno bonaerense volvió a reclamar cambios en la ley que impide la reelección indefinida de los intendentes. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que la normativa vigente es “proscriptiva e inconstitucional”, y pidió a la Legislatura avanzar con los proyectos que buscan eliminar esa restricción. 📌 Bianco aseguró que el Gobierno de Axel Kicillof está “conceptual y políticamente” a favor de la reelección de los intendentes. 📌 Consideró que la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal limita un derecho que no está restringido por la Constitución bonaerense. 📌 El funcionario afirmó que los 135 intendentes bonaerenses comparten en privado la necesidad de modificar la normativa, más allá de sus pertenencias políticas. 📌 El Ejecutivo provincial instó a la Legislatura a tratar los proyectos presentados para modificar o derogar la actual ley de reelecciones. 👎🏼 Según Bianco, impedir que un jefe comunal pueda volver a postularse restringe la posibilidad de que los vecinos elijan libremente a sus autoridades. 🗣️ En ese sentido, sostuvo que la continuidad o el recambio de un intendente debería quedar exclusivamente en manos del voto popular y no de una limitación impuesta por una ley ordinaria. 🗳 El debate vuelve a instalarse en la agenda política bonaerense con vistas a las elecciones de 2027, ya que, si la legislación no cambia, decenas de intendentes de distintos espacios políticos no podrán competir por un nuevo mandato. 👉 https://t.co/MHr21Laq3T 💬 ¿Creés que deberían mantenerse los límites a la reelección de los intendentes o que la continuidad en el cargo debe quedar únicamente en manos de los votantes? 📹 @belurob_ #AxelKicillof #CarlosBianco #Intendentes #ProvinciaDeBuenosAires #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) August 10, 2026

Del otro lado del mostrador, la postura del gobierno de Axel Kicillof mantiene un criterio diametralmente opuesto. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó en reiteradas oportunidades el respaldo del espacio provincial al proyecto presentado en su momento por la senadora Ayelén Durán (Movimiento Derecho al Futuro) para eliminar el límite de los mandatos, al cual calificó públicamente como una normativa de carácter "proscriptivo".

La polémica Ley Nº 15.315 establece actualmente un tope de dos mandatos consecutivos para los jefes comunales, una restricción que pone en jaque la continuidad de cerca de 80 intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas (PJ, UCR, libertarios y vecinalistas) que no podrán presentarse a la reelección en los comicios de 2027. Con la negativa rotunda de La Libertad Avanza y el PRO, el debate legislativo promete tensionar aún más el escenario político de la provincia más poblada del país.