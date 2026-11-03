martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 2 nov 2026

DEBATE Y POLÉMICA

Santilli desmintió que los libertarios apoyen la reelección indefinida en PBA

El jefe de Gabinete rechazó las versiones sobre un pacto legislativo con el peronismo. En la misma línea, el PRO emitió un duro comunicado en defensa de la ley que pone tope a los mandatos de los intendentes.

Diego Santilli.
TAGS: AXEL KICILLOF, LA LIBERTAD AVANZA, PRO, INTENDENTES, DIEGO SANTILLI, REELECCIONES INDEFINIDAS

El debate político en torno a las reglas electorales en la provincia de Buenos Aires sumó un fuerte cruce de posiciones. El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el PRO a desmentir categóricamente la existencia de un acuerdo parlamentario con el peronismo y descartaron de plano respaldar cualquier intento de habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

Las definiciones se dan en medio de los rumores sobre un presunto pacto en la Legislatura provincial para modificar el tope a los mandatos comunales, una iniciativa impulsada originalmente por sectores del kirchnerismo y resistida con dureza por los espacios dialoguistas y opositores.

La tajante negativa de Santilli y el posicionamiento del PRO

A través de sus redes sociales, Santilli fue categórico al respecto: "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes", sentenció el funcionario nacional, alineándose con la postura del armador libertario Sebastián Pareja, desde donde también ratificaron que no acompañarán ninguna medida de esa naturaleza en el recinto legislativo.

En sintonía, el PRO de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que calificó el límite a las reelecciones como "una conquista institucional" lograda durante la gestión de María Eugenia Vidal en 2016.

"El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires, puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos y devolvió poder a los vecinos", advirtió el partido amarillo en su misiva, criticando duramente al kirchnerismo por buscar "restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios en feudos personales".

El respaldo del oficialismo provincial a la reforma

Del otro lado del mostrador, la postura del gobierno de Axel Kicillof mantiene un criterio diametralmente opuesto. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó en reiteradas oportunidades el respaldo del espacio provincial al proyecto presentado en su momento por la senadora Ayelén Durán (Movimiento Derecho al Futuro) para eliminar el límite de los mandatos, al cual calificó públicamente como una normativa de carácter "proscriptivo".

La polémica Ley Nº 15.315 establece actualmente un tope de dos mandatos consecutivos para los jefes comunales, una restricción que pone en jaque la continuidad de cerca de 80 intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas (PJ, UCR, libertarios y vecinalistas) que no podrán presentarse a la reelección en los comicios de 2027. Con la negativa rotunda de La Libertad Avanza y el PRO, el debate legislativo promete tensionar aún más el escenario político de la provincia más poblada del país.

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