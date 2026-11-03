Carlos Melconian confirmó su candidatura: “Hay olor a cambio de clima”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, anunció que será candidato presidencial en 2027 y criticó en duros términos el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, al poner de relieve que apenas el 15% de la población está en una buena situación económica, mientras que el 80 % atraviesa dificultades, en un contexto de “agotamiento” de la polarización política.

“Voy a ser candidato. Voy a liderar un proyecto de crecimiento en la Argentina”, enfatizó el economista en declaraciones a TN, aunque no precisó a qué cargo aspira ni desde qué espacio político buscará competir.

Asimismo, reflexionó: “La información que yo recojo es que la gente está cansada de extremos. No hay nada explícito ahí, pero no quiere extremos. Y quiere un formato nuevo mirando hacia adelante, que de nuevo termine en volver a crecer”.

“El centro de esto es volver a crecer. El centro de esto es recuperar la aspiración del progreso”, insistió Melconian, para luego dar cuenta que “hoy estamos plantados en el mismo lugar donde estábamos en el 2011 como número global. Pero peor, porque el 15 % de este país está bien y el 80 % está mal”.

En tanto, evaluó que el problema económico argentino excede las discusiones sobre el equilibrio fiscal y la política monetaria. Según su análisis, el país necesita recuperar el empleo, recomponer los salarios y reconstruir el acceso al crédito para que las familias puedan equilibrar sus cuentas.

“¿Qué nos enseñó Milei? Me voy a poner desde ahí: nos enseñó que un Estado como el que tenía la Argentina no puede funcionar. No puede funcionar. Ahora, lo que él quiere tampoco puede funcionar”, contrastó Melconian y disparó: “En algún momento, dejá la motosierra y agarrá una batuta”.

Acto seguido, sostuvo que “necesitás un ordenador, un tipo que llame, que tienda puentes, que tenga empatía, que tenga un país atrás de su cabeza, que sepa lo que quiere”.

MELCONIAN LANZÓ SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN TN 🤡 -La gente se cansó de los extremos, se agotó de Milei, HAY OLOR A CAMBIO DE CLIMA🤌 -Pero vos eras candidato a ministro, no presidente -ME CALENTÉ, yo estoy en el centro, no voy a insultar y quiero tender puentes, TENGO LA OBLIGACIÓN DEVOLVER ALGO, quiero liderar un proceso de CRECIMIENTO Y PROGRESO👻 Se entibiaron los fideos con tuco. — Empalados (@empaladosok) November 3, 2026

Al ser consultado sobre si su aspiración es ir por la Presidencia, contestó: “Hay periodos de la vida. Yo soy un economista. He surgido de la Universidad de Buenos Aires. Que hice mi carrera en mi Argentina. Que tengo mis hijos en la Argentina y que ninguno nos vamos. Y que llegado un momento de la vida, yo me siento con la responsabilidad y la obligación de devolver algo”.

“Hay olor a cambio de clima. Y hubo hace poco olor a cambio de época. Nosotros vivimos un extremo. Y ahora estamos viviendo otro extremo. Y ninguno de los dos dio resultado”, sentenció.