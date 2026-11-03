Espectáculos | 3 nov 2026
Música
Quiénes tocan en el Quilmes Rock 2027: se develó la grilla
Babasonicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas, y Henry & la Palangana, encabezan el anuncio. La cita es el 16, 17 y 18 de abril.
Quilmes Rock presentó oficialmente los artistas que serán parte de su edición 2027 y puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva celebración multitudinaria del rock y de la música argentina.
Pionero, emblemático e indiscutiblemente instalado en la historia de los grandes festivales del país, Quilmes Rock vuelve con una grilla impactante, que reúne a referentes indiscutidos, bandas fundamentales, nuevas voces y propuestas que atraviesan distintas generaciones.
El festival promete una edición cargada de momentos únicos, encuentros inesperados y experiencias inolvidables. Además, se anticipó que pronto habrá nuevos anuncios y sorpresas.
El público podrá disfrutar de presentaciones de bandas y solistas como:
- 2 Minutos
- Ale Kurz
- Alejandro Lerner
- Alex Anwandter
- Ángela Torres
- Babasónicos
- Babeblade
- Bandalos Chinos
- Barbi Recanati
- BB Asul
- Benito Cerati
- Camionero
- Carmen Sánchez Viamonte
- Celeste Carballo
- Chechi de Marcos
- Cruzando el Charco
- Denisse Romano
- Divididos
- Dum Chica
- El Mató a un Policía Motorizado
- Ella es tan cargosa
- Fito Páez
- Florian
- Fonso y las paritarias
- Fricción
- Gianluz & Wen
- Gori Mambo Gratis
- Hana
- Henry y La Palangana
- Homogenica
- Indios
- Isla Mujeres
- Jet
- Jorge Drexler
- Jóvenes Pordioseros
- Joystick
- Juan Ingaramo
- Juana La Loca
- Kapanga
- Kevin Johansen
- Kill Flora
- Koino Yokan
- La Chancha Muda
- La Delio Valdez
- La Franela
- La Grecia
- La Mancha de Rolando
- La Mississipi
- La Portuaria
- Las Pelotas
- Leo García
- Lisa María
- Little Boogie
- Los Autenticos Caligaris
- Los Cafres
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Mentidores
- Los Tipitos
- Malditos Perros Secuaces
- Marilina Bertoldi
- Massacre
- Metropoli
- Mi Amigo Invencible
- Miss Lupe
- Mugre
- Neuropibes
- No me toques
- OnOff
- Paula Maffía
- Paula Prieto
- Piazzola Electrónico
- Pizza
- Ratones Paranoicos
- reybruja
- Ryan
- Simon Bosio
- Spinetta x Javier Maloseti
- Sueter7
- Sunlid
- Triada
- Turf
- Uma
- Virus
- Viva Elástico
- Walter Domínguez
- Winona Riders
“Este line-up refuerza el compromiso del Quilmes Rock de ser punto de encuentro entre generaciones, estilos y géneros. Desde los íconos del rock nacional hasta las nuevas voces que están marcando tendencia, el festival promete momentos únicos”, expresaron los organizadores.
Así, luego de su histórica edición en 2025, Quilmes Rock 2027 volverá a reunir a grandes exponentes del rock argentino, incluyendo sorpresas, regresos, homenajes y cruces generacionales.
Cabe destacar que Flow transmitirá las jornadas del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura incluirá los shows de los distintos escenarios, contenidos exclusivos y entrevistas con los artistas. Cuando termine el evento, las presentaciones quedarán disponibles en el On Demand.
Entradas a la venta
Fase 1 Zorzal Madrugador: Agotada
Fase 2 con descuento: Habilitada
Entradas en EnigmaTickets.com
ABONOS 2 DÍAS – CAMPO
Precio Fase 3: $240.000
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Precio Fase 3: $320.000
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ABONOS 2 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA
Precio Fase 3: $710.000
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Precio Fase 3: $930.000
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(Service Charge no incluido).