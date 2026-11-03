Quiénes tocan en el Quilmes Rock 2027: se develó la grilla

Quilmes Rock presentó oficialmente los artistas que serán parte de su edición 2027 y puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva celebración multitudinaria del rock y de la música argentina.

Pionero, emblemático e indiscutiblemente instalado en la historia de los grandes festivales del país, Quilmes Rock vuelve con una grilla impactante, que reúne a referentes indiscutidos, bandas fundamentales, nuevas voces y propuestas que atraviesan distintas generaciones.

El festival promete una edición cargada de momentos únicos, encuentros inesperados y experiencias inolvidables. Además, se anticipó que pronto habrá nuevos anuncios y sorpresas.

El público podrá disfrutar de presentaciones de bandas y solistas como:

2 Minutos

Ale Kurz

Alejandro Lerner

Alex Anwandter

Ángela Torres

Babasónicos

Babeblade

Bandalos Chinos

Barbi Recanati

BB Asul

Benito Cerati

Camionero

Carmen Sánchez Viamonte

Celeste Carballo

Chechi de Marcos

Cruzando el Charco

Denisse Romano

Divididos

Dum Chica

El Mató a un Policía Motorizado

Ella es tan cargosa

Fito Páez

Florian

Fonso y las paritarias

Fricción

Gianluz & Wen

Gori Mambo Gratis

Hana

Henry y La Palangana

Homogenica

Indios

Isla Mujeres

Jet

Jorge Drexler

Jóvenes Pordioseros

Joystick

Juan Ingaramo

Juana La Loca

Kapanga

Kevin Johansen

Kill Flora

Koino Yokan

La Chancha Muda

La Delio Valdez

La Franela

La Grecia

La Mancha de Rolando

La Mississipi

La Portuaria

Las Pelotas

Leo García

Lisa María

Little Boogie

Los Autenticos Caligaris

Los Cafres

Los Fabulosos Cadillacs

Los Mentidores

Los Tipitos

Malditos Perros Secuaces

Marilina Bertoldi

Massacre

Metropoli

Mi Amigo Invencible

Miss Lupe

Mugre

Neuropibes

No me toques

OnOff

Paula Maffía

Paula Prieto

Piazzola Electrónico

Pizza

Ratones Paranoicos

reybruja

Ryan

Simon Bosio

Spinetta x Javier Maloseti

Sueter7

Sunlid

Triada

Turf

Uma

Virus

Viva Elástico

Walter Domínguez

Winona Riders

“Este line-up refuerza el compromiso del Quilmes Rock de ser punto de encuentro entre generaciones, estilos y géneros. Desde los íconos del rock nacional hasta las nuevas voces que están marcando tendencia, el festival promete momentos únicos”, expresaron los organizadores.

Así, luego de su histórica edición en 2025, Quilmes Rock 2027 volverá a reunir a grandes exponentes del rock argentino, incluyendo sorpresas, regresos, homenajes y cruces generacionales.

Cabe destacar que Flow transmitirá las jornadas del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura incluirá los shows de los distintos escenarios, contenidos exclusivos y entrevistas con los artistas. Cuando termine el evento, las presentaciones quedarán disponibles en el On Demand.

Entradas a la venta

Fase 1 Zorzal Madrugador: Agotada

Fase 2 con descuento: Habilitada

Entradas en EnigmaTickets.com

ABONOS 2 DÍAS – CAMPO

Precio Fase 3: $240.000

Fase 2 con descuento $220.000

ABONOS 3 DÍAS – CAMPO

Precio Fase 3: $320.000

Fase 2 con descuento $300.000

ABONOS 2 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Precio Fase 3: $710.000

Fase 2 con descuento $600.000

ABONOS 3 DÍAS - ESPACIO VIP CON TRIBUNA

Precio Fase 3: $930.000

Fase 2 con descuento $810.000

(Service Charge no incluido).

