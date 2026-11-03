Cayó empleado infiel por millonario robo en un corralón de Chacabuco

Un robo cometido en un corralón de materiales de Chacabuco fue esclarecido por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, luego de una pesquisa que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos, informaron desde la fuerza.

Por el hecho, un hombre de 28 años fue aprehendido este lunes durante un allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad. Los investigadores sospechan que el acusado, quien sería empleado de la firma damnificada, habría facilitado el ingreso de los delincuentes al establecimiento y proporcionado una de las herramientas utilizadas para violentar la caja fuerte.

El episodio salió a la luz el pasado 29 de octubre, cuando se denunció un robo en el corralón Cabalieri S.R.L., ubicado sobre la avenida Miguel Gil al 23.

De acuerdo con la investigación, los autores ingresaron al sector de administración después de violentar una ventana. Una vez en el interior, utilizaron herramientas de corte térmico y mecánico, entre ellas un equipo de autógena o soldadura, para abrir una caja fuerte y apoderarse del dinero que se encontraba guardado.

A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Operativo Chacabuco de la DDI Junín comenzaron a reunir elementos de prueba. El análisis de las cámaras de seguridad y otras tareas investigativas permitieron reconstruir la ruta de fuga y avanzar sobre la posible participación de personas vinculadas al comercio.

Las averiguaciones condujeron a los investigadores hasta las inmediaciones del domicilio de uno de los empleados de la firma. Según la hipótesis policial, el trabajador habría facilitado el acceso al establecimiento al proporcionar y dejar preparada la soldadora que posteriormente habría sido utilizada para abrir la caja fuerte.

De esa manera, los investigadores consideraron que su intervención habría sido clave para concretar el ilícito, en calidad de presunto partícipe necesario.

Con los elementos reunidos, se solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en la calle Saavedra al 500, que fue concretada por personal policial.

Durante el procedimiento fue aprehendido Santiago Gabriel Nicolau, de 28 años. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular considerado de interés para la causa y una suma de 1.200.000 pesos.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI N° 11 descentralizada de Chacabuco, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de Junín, a cargo de la jueza Marisa Muñoz Saggese.

Tras el procedimiento, el acusado quedó alojado en la Estación de Policía Comunal de Chacabuco, a la espera de ser trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.