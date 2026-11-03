Noviembre a puro teatro en el ex CCK

Durante noviembre, el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento presenta una variada programación teatral que reúne comedias, clásicos y propuestas contemporáneas, con destacados artistas de la escena nacional.

“Porque sabemos que contar, interpretar y actuar historias sigue siendo una de las grandes formas de crear y habitar nuevos mundos, con otras y otros dispuestos a compartir, por un instante, la aventura de sumergirse en una obra”, resumen desde la organización.

Casa Matriz

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre | 20 h

Sala Argentina

Con Ana Acosta y Talía Acosta, bajo la dirección de Nicolás Pérez Costa.

Una divertida comedia de Diana Raznovich sobre una mujer que, al cumplir treinta años, decide contratar una madre sustituta. Un error desencadena una serie de inesperados encuentros y desencuentros.

El beso de la mujer araña

Viernes 20 y sábado 21 de noviembre | 20 h

Sala Argentina

La emblemática obra de Manuel Puig, protagonizada por Pablo Pieretti y Oscar Giménez, con dirección de Valeria Ambrosio.

Dos prisioneros comparten una celda en los años setenta. Una historia conmovedora sobre la libertad, los ideales, las diferencias y, fundamentalmente, el amor.

La Roca (el mar que llevo dentro)

Sábado 21 de noviembre | 20:30 h

Domingo 22 de noviembre | 20 h

La Cúpula

Con Nelson Rueda, dramaturgia de Ariel Gurevich y dirección de Pablo Gorlero.

Una propuesta íntima y emotiva que entrelaza el duelo personal y la memoria colectiva. A partir del recuerdo de su padre, el protagonista emprende un viaje hacia su pasado, su identidad y su historia familiar.

Es teatro, es deseo (Julieta & Romeo)

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre | 20 h

Domingo 29 de noviembre | 19 h

Sala Argentina

Con autoría y dirección general de Romina Richi y dirección musical de Ezequiel Silberstein.

Una original reinterpretación del clásico de Shakespeare que fusiona teatro, ópera, danza y música en vivo. El amor, el deseo, el poder y el miedo atraviesan esta versión de la tragedia, en la que también irrumpen otros personajes del universo shakespeariano.

Todas las propuestas son con entrada gratuita y requieren reserva previa, disponible desde dos días antes de cada función, hasta agotar cupo.