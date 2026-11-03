Sin grieta en Lomas de Zamora: lo allanaron por amenazar de muerte a los Milei y al intendente Otermín

Un hombre de 58 años fue identificado y notificado de una causa judicial por presuntas amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El procedimiento fue realizado este lunes por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un allanamiento en una vivienda de ese distrito bonaerense.

La investigación comenzó en septiembre, luego de una denuncia por una serie de publicaciones realizadas a través de la red social X, en las que un usuario difundía expresiones violentas dirigidas contra las autoridades mencionadas. Entre los mensajes detectados figuraban frases como: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”.

Además, los investigadores detectaron referencias intimidatorias hacia la hija menor de edad del jefe comunal y expresiones que aludían al eventual uso de armas de fuego contra autoridades municipales y otras figuras públicas.

A partir de la denuncia, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal desarrolló distintas tareas de inteligencia, análisis de fuentes abiertas (OSINT) y rastreo de información digital para establecer quién estaba detrás de las publicaciones.

La pesquisa permitió identificar a un hombre argentino mayor de edad y determinar su presunta vinculación con las amenazas, además de localizar un domicilio relacionado con la investigación en Lomas de Zamora.

En las medidas también resultó importante la colaboración del agregado jurídico del FBI en Argentina, según informaron fuentes oficiales. La causa contó con la intervención del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Felipe Di Lello.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, ordenó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre de 58 años, quien fue notificado de la causa judicial. También secuestraron tres teléfonos celulares que habrían sido utilizados para realizar las publicaciones amenazantes, una computadora, una notebook y un disco rígido.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un ejemplar de Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler, que expone la doctrina del régimen nacionalsocialista alemán.

Los dispositivos electrónicos y demás elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa por el delito de intimidación pública.

La investigación continúa para profundizar el análisis del material secuestrado y determinar el alcance de las amenazas denunciadas.