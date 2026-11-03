Secco fusiló a Massa por su rechazo a la reelección de intendentes: “¡Qué hermoso mamarracho!”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, disparó munición gruesa contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, atento al anticipado rechazo del Frente Renovador a la intención del Poder Ejecutivo bonaerense de modificar la legislación que impide la reelección indefinida de jefes comunales.

En concreto, la polémica está suscitada por la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con respaldo del massismo. Esa normativa establece una sola reelección consecutiva para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares.

“No hay un respeto sobre algunos que opinan, como Massa, que no tenemos que ser reelectos ¿Sos dios? ¿Sos el dueño?”, arremetió el alcalde ensenadense en declaraciones a Radio Con Vos.

“¡QUÉ HERMOSO MAMARRACHO!” Mario Secco, intendente de Ensenada, cruzó duramente a Sergio Massa por su postura sobre la reelección de los intendentes. “¿Sos Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”, disparó. Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 3, 2026

En este sentido, exclamó: “Te beneficiaste con todos los intendentes que eran reelectos, te armamos una cancha de fútbol. Tenemos una dirigencia que es vertical donde se decide quién es el candidato, nos encolumnamos y laburamos”.

“Le llenamos la cancha de Cambaceres con 50 mil compañeros” en su campaña presidencial “y ahora viene a decir que los intendentes no tienen que ser reelectos ¡Qué hermoso mamarracho!”, bramó Secco.

Luego recordó que “hay 82 intendentes en la provincia de Buenos Aires que no pueden ser reelectos si no modifican la ley trucha que sacaron entre Massa y Vidal”.

“Es anticonsitcuional porque la Constitucion te habilita, pero los jueces en la Provincia, la Corte, dice ‘no traigan un tema político a la justicia’”, finalizó el intendente de Ensenada.