martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Municipios | 3 nov 2026

Interna

Secco fusiló a Massa por su rechazo a la reelección de intendentes: “¡Qué hermoso mamarracho!”

“Le llenamos la cancha de Cambaceres con 50 mil compañeros y ahora viene a decir esto”, expresó el jefe comunal de Ensenada. También tachó de “trucha” a la ley sancionada durante la gestión Vidal con apoyo del Frente Renovador.

Mario Secco.
TAGS: PERONISMO, SERGIO MASSA, FRENTE RENOVADOR, MARIO SECCO, REELECCION INTENDENTES

El intendente de Ensenada, Mario Secco, disparó munición gruesa contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, atento al anticipado rechazo del Frente Renovador a la intención del Poder Ejecutivo bonaerense de modificar la legislación que impide la reelección indefinida de jefes comunales.

En concreto, la polémica está suscitada por la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con respaldo del massismo. Esa normativa  establece una sola reelección consecutiva para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares.

“No hay un respeto sobre algunos que opinan, como Massa, que no tenemos que ser reelectos ¿Sos dios? ¿Sos el dueño?”, arremetió el alcalde ensenadense en declaraciones a Radio Con Vos.

En este sentido, exclamó: “Te beneficiaste con todos los intendentes que eran reelectos, te armamos una cancha de fútbol. Tenemos una dirigencia que es vertical donde se decide quién es el candidato, nos encolumnamos y laburamos”.

“Le llenamos la cancha de Cambaceres con 50 mil compañeros” en su campaña presidencial “y ahora viene a decir que los intendentes no tienen que ser reelectos ¡Qué hermoso mamarracho!”, bramó Secco.

Luego recordó que “hay 82 intendentes en la provincia de Buenos Aires que no pueden ser reelectos si no modifican la ley trucha que sacaron entre Massa y Vidal”.

Es anticonsitcuional porque la Constitucion te habilita, pero los jueces en la Provincia, la Corte, dice ‘no traigan un tema político a la justicia’”, finalizó el intendente de Ensenada.

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