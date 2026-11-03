Espectáculos | 3 nov 2026
Teatro
Nueva puesta de “Baraka” con dirección de Jorge Suárez
Será uno de los grandes estrenos del 2027, con funciones previstas desde el 8 de enero en calle Corrientes. Una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y todo aquello que los hombres no siempre se animan a decir...
Martín “Campi” Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka se reunirán sobre el escenario del Multiteatro a partir del 8 de enero para protagonizar esta comedia que, bajo la dirección de Jorge Suárez, combina ironía, encuentros inesperados y emociones en una historia sobre los vínculos y la amistad.
Con la producción de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballe y Faroni Producciones, Baraka presentó su primera imagen oficial, reuniendo a sus cuatro protagonistas junto al director y dando el puntapié inicial a uno de los proyectos que buscará destacarse en la temporada teatral de 2027.
Una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y todo aquello que los hombres no siempre se animan a decir.
Baraka cuenta la historia de cuatro amigos unidos por un código íntimo de amistad que ha sobrevivido al paso de los años, las diferencias y los distintos caminos que cada uno eligió recorrer.
En lo profesional, los cuatro han alcanzado el éxito. Sin embargo, detrás de sus logros se esconden frustraciones, contradicciones y profundas carencias personales.
A través de encuentros atravesados por un humor ácido y desopilante, estos hombres encuentran en la amistad un refugio, quizás el único lugar donde pueden dejar al descubierto sus heridas, abandonar las apariencias y mostrarse tal cual son.
Con una combinación de humor, sensibilidad y emociones, Baraka invita a reflexionar sobre los vínculos que nos sostienen, las heridas que escondemos y el valor de esos amigos que, a pesar de todo, siguen estando.
Cuatro protagonistas, un reconocido director y una historia universal sobre la amistad se unen en una de las grandes apuestas teatrales de 2027.