Fuerte guiño de Jorge Macri a Javier Milei: “No debemos perder esta oportunidad”

En la 32ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó el compromiso de la Ciudad de seguir apoyando al sector productivo con políticas de estímulo a la inversión y reducción de impuestos. Y sostuvo que el trabajo conjunto con la Nación y las provincias son fundamentales para afianzar el rumbo y los cambios que ya se vislumbran en el país.

“Buenos Aires está dispuesta a seguir liderando y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el país salga adelante”, enfatizó en su mensaje ante empresarios, representantes de cámaras sectoriales y regionales y autoridades nacionales.

En igual tono, sostuvo que la Argentina necesita seguir impulsando una mirada a largo plazo: “Necesitamos sostener y recuperar un país que mire lejos, que sea serio y confiable, tiempo para afianzar el rumbo y los cambios que empezamos a vislumbrar. No debemos perder esta oportunidad, si a la Argentina le va bien a la Ciudad le va a ir mucho mejor”.

En el encuentro en Parque Norte, Jorge Macri remarcó el peso económico de la Ciudad y su capacidad para generar valor: “Mientras que acá vive aproximadamente el 7% de la población, producimos uno de cada cinco dólares del país. Somos la segunda jurisdicción en generación de valor agregado y la primera en exportación de servicios”, detalló Macri, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y el de Hacienda, Gustavo Arengo.



Señaló que la Ciudad cuenta con un ecosistema de oportunidades que abarca tanto las industrias tradicionales como las nuevas actividades vinculadas al conocimiento, la tecnología y la creatividad: las industrias culturales, audiovisuales, del gaming y del diseño, junto con el turismo, la gastronomía, los espectáculos y el entretenimiento.

Entre las medidas impulsadas durante su gestión destacó que el 90% de las PyMEs industriales radicadas en la Ciudad están exentas del impuesto a los Ingresos Brutos. Además, continúa vigente la reducción del 33% para la industria manufacturera y una baja del 20% para el sector de la construcción, junto con una reducción del 30% de la plusvalía de cara a 2027.

En el mismo sentido habló de la creación del nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires (RIMICABA), que permite a las empresas computar hasta el 25% de sus inversiones productivas como pago a cuenta de Ingresos Brutos y Sellos y, para determinados proyectos, también de ABL e Impuesto Inmobiliario. A esto se suman las líneas de crédito preferencial del Banco Ciudad.

El encuentro anual de la UIA busca posicionar el conocimiento y la capacidad técnica nacional como motores de competitividad global con cuatro ejes de trabajo: la revalorización del talento capacitado como ventaja competitiva; la integración federal de cadenas de valor, articulando industrias manufactureras, energía, minería y agro con servicios del conocimiento; el Pacto Fiscal Industrial que impulsa la reducción progresiva de impuestos y la simplificación tributaria para promover la inversión privada; y la Industria 4.0 e Inteligencia Artificial para promover tecnologías emergentes que apoyen la productividad y la transformación de procesos PyMEs.



Jorge Macri también destacó el desarrollo de nuevas áreas estratégicas para la innovación y la economía del futuro. “Hoy, la Inteligencia artificial está cambiando la manera de competir. Y el mundo no nos va a esperar. O lideramos ese proceso o nos resignamos a correr desde atrás”, aseguró.

En esa línea, subrayó la creación del nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro porteño, que se suma al Parque de Innovación y a los distritos económicos, donde ya se encuentran instaladas 509 empresas. También destacó las políticas que están en marcha para mejorar las condiciones de desarrollo del sector privado, promover la inversión y reducir la carga tributaria sobre las actividades productivas.

“Cuando bajamos impuestos y ahorramos, es para invertir más”, resaltó el jefe de Gobierno. Puso de relieve que el 20% del presupuesto 2027 estará destinado a una inversión en obra pública “récord en la historia de la Ciudad”, con especial énfasis en el Subte, que contará con el mayor nivel de inversión de los últimos 20 años. En particular, destacó que la construcción de la nueva Línea F abrirá nuevas oportunidades para toda la industria.

“Estamos a las puertas de un año electoral. Y seguimos planificando y mirando lejos”, dijo. También subrayó que la seguridad, la conectividad, la modernización y la defensa de la propiedad privada son condiciones indispensables para generar confianza y atraer inversiones.

“Ningún inversor va a enterrar su capital en una ciudad fantasma, insegura, imprevisible. Tener una ciudad ordenada, segura, conectada y moderna genera confianza. Y la confianza es la base de cualquier inversión”, expresó.

Y sostuvo que el Gobierno porteño ya recuperó más de 1.000 inmuebles tomados, lo que representa mayor seguridad en los barrios y una devolución al sector privado en bienes por un valor estimado de 500 millones de dólares. “Tenemos que lograr que la propiedad privada se respete en todo el país, la financiera pero también la física, porque es un mensaje claro de respeto al esfuerzo, al mérito y al trabajo que mucha gente hizo”, finalizó.