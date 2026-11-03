El Festival de la Cerveza Capital confirmó su cronograma de artistas

El Festival de la Cerveza Capital dio a conocer la programación de artistas que se presentarán del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Camping Municipal de La Plata, ubicado en 122 y 56, en el marco de una nueva edición que contará con más de 200 variedades de cerveza artesanal, gastronomía y una feria de emprendedores.

El viernes desde las 18:00 se presentarán Gaspar Benegas, Hojas por el Barrio, Serenos Navegantes y Corazones, junto a DJ Solo Maldito.

Asimismo, el sábado a partir de las 16:00 será el turno de Traiko Meta Guacha, Sindicato Argentino de Boleros, La Feeling Blues, Palassi Reggae Band y Dinosaurios Now, además de DJ China.

Finalmente, el domingo desde las 14:00 subirán al escenario Ezequiel y la Clave, Ilan Amores, Oye Pana!, Se Viene la Maroma y Manijas Percusión, con la participación de DJ Tahiel Yain y DJ Castropical.

El festival reunirá a productores cerveceros de la región y contará también con una amplia oferta gastronómica, una feria de emprendedores y actividades destinadas a públicos de todas las edades.

El evento es organizado por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) e Islas Malvinas Asociaciones de Cervecerías Artesanales (IMACA) con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Recomendaciones para el público

Debido a la venta de bebidas alcohólicas y a la gran concurrencia de público prevista, desde la comuna recomendaron utilizar el transporte público o designar a una persona que no consuma alcohol para conducir en caso de asistir en vehículo particular.

Asimismo, se permitirá el ingreso con reposeras y lonas, mientras que estará prohibido acceder al predio con bebidas alcohólicas, aerosoles, pirotecnia, objetos punzantes y bicicletas. Tampoco estará permitido retirar bebidas del lugar.

Finalmente, la Municipalidad solicitó a los asistentes colaborar con la limpieza y el cuidado del espacio público, así como respetar las normas de convivencia establecidas para garantizar el desarrollo seguro del evento.