Kicillof reunió a 30 decanos en la UTN: “Quieren destruir la universidad pública”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro institucional con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, autoridades de 30 facultades regionales de todo el país y el dirigente Jorge Ferraresi. La actividad se llevó a cabo en la sede central de la casa de altos estudios en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, concebida para fortalecer los lazos entre la gestión pública bonaerense y el sistema universitario nacional, Kicillof remarcó la importancia estratégica de articular capacidades académicas con las demandas de la provincia. En ese marco, contrapuso la política provincial con las medidas aplicadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Desde el primer día planteamos la necesidad de construir un Gobierno provincial abierto, que articule y coordine de forma permanente con el sistema universitario. Desde la llegada de Javier Milei, el escenario es crítico: tenemos un Gobierno nacional que se fijó el objetivo de destruir el Estado y, en particular, la universidad pública", afirmó el mandatario bonaerense.

En el transcurso del encuentro, la universidad otorgó además la distinción de Doctor Honoris Causa al referente de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel.

Reclamos por financiamiento y desarrollo productivo

Por su parte, el rector Rubén Soro hizo hincapié en la necesidad de sostener la inversión presupuestaria para garantizar el funcionamiento operativo de las facultades y recomponer los ingresos del personal:

Inversión estratégica: "La universidad pública no es un gasto, sino una inversión social, productiva, científica y democrática" , remarcó Soro.

Situación salarial: Advirtió sobre la caída de los salarios de docentes y no docentes, señalando que "no hay investigación sostenida sin financiamiento ni sistema universitario de calidad".

En la misma línea, Jorge Ferraresi alertó sobre el impacto de la coyuntura macroeconómica en el entramado industrial:"Vemos con preocupación cómo las políticas nacionales castigan al sector industrial, haciendo perder el sentido productivo de la educación superior".

Amplia representación institucional y académica

El encuentro contó con la presencia de una nutrida comitiva de decanos provenientes de sedes regionales de todo el país,entre ellas Avellaneda, Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Pacheco, Haedo, Delta, Trenque Lauquen,Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Santa Fe, entre otras.

Acompañaron al Gobernador el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico, Juan Brardinelli; y el vicerrector de la UTN, Haroldo Avetta.

Para cerrar, Kicillof instó a consolidar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento: "En un mundo que atraviesa transformaciones tecnológicas, la Argentina está ajustando en educación y ciencia. Nuestra tarea es ponerle fin a esta pesadilla y empezar una nueva etapa con políticas industriales, desarrollo científico y firme defensa de nuestra soberanía".