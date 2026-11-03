Luis Caputo ante la UIA: “La mayoría de los empresarios no quiere volver al pasado”

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este martes en la 32° Conferencia Industrial "Talento argentino, la fuerza que transforma", organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su alocución, el funcionario defendió el rumbo macroeconómico implementado desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y remarcó la sintonía con el sector productivo: "La mayoría abrumadora de los empresarios coincide en que no tiene ningún asidero volver al pasado".

En su mensaje a los empresarios, Caputo contrapuso las variables del modelo anterior con los indicadores actuales de la economía. "Veníamos de un modelo sin crecimiento de empleo durante 14 años. En el período de julio de 2022 a diciembre de 2023, la industria cayó 11% y la inflación estaba en 1,5% diario. Hoy la inflación se ubica entre 1,5% y 2% mensual, tenemos récord de exportaciones y las manufacturas de origen industrial crecieron 31%", precisó.

En el marco de la Conferencia Industrial de la @UIAok, el Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, sostuvo que "es el sector privado en este modelo el que va a cambiar el país". "Ustedes son los protagonistas ahora de esta historia y estoy seguro realmente que desde la UIA y desde toda la población argentina en general vamos a lograr entre todos que nos convirtamos en una Argentina invencible”, concluyó. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 3, 2026

Paquete de anuncios: ARCA, créditos y alivio fiscal para pymes

Para dinamizar la actividad productiva y reducir el denominado "costo argentino", el titular de la cartera económica lanzó una serie de medidas de alcance tributario y financiero:

Suspensión de embargos de ARCA: Se paralizan las medidas cautelares y embargos judiciales del organismo recaudador hasta mayo de 2027.

Planes de pago: Se extiende hasta el 31 de octubre el plan de regularización de deudas en 18 cuotas que vencía el 30 de junio.

Saldos a favor para deudas aduaneras: Las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor de IVA por exportaciones para saldar deudas en la Aduana (medida que se aplicará por porcentajes en grandes empresas).

Créditos para el sector automotriz: Se canalizará financiamiento desde el Banco Nación a tasas fijas de entre 3% y 5% anual en pesos (o alrededor del 20% según el plazo de 3, 4 o 5 años).

Impuesto a los sellos: El Gobierno nacional propondrá a las provincias y CABA la eliminación de este tributo provincial. En las jurisdicciones adheridas al RIGI y al REOR, Nación financiará la mitad de ese impuesto a cambio de que la provincia renuncie a la otra mitad.

Impacto del RIGI y proyecciones de inversión

En la Conferencia Industrial organizada por @UIAok, el Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, adelantó que “le vamos a estar proponiendo a las provincias y a CABA la eliminación del impuesto a los sellos, un impuesto que es un desastre y que impacta directamente en el bolsillo de la gente”. “Estamos hablando de un monto de entre 4 y 5 billones de pesos al año”, detalló. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 3, 2026

En materia de inversiones a largo plazo, el ministro ponderó los primeros resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y proyectó un fuerte ingreso de divisas para los próximos años:

"Ya hay 49 proyectos presentados por un total superior a los USD 218.000 millones, los cuales van a generar más de 250.000 puestos de trabajo. Con este nivel de exportaciones, hoy hay dólares y mañana va a haber muchos más. Es un dato fundamental para quienes piensan en invertir", enfatizó Caputo.

Finalmente, el funcionario remarcó que el Gobierno ya bajó 3 puntos del Producto en impuestos y anticipó que proyectan reducir un punto adicional durante el corriente año, sumado a la eliminación de 17.000 regulaciones y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas para mejorar la infraestructura logística del país.