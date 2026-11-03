Ataque a mujeres trans en Palermo: investigan “cacería” y crece el repudio

Un violento episodio de agresión coordinada sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre en la zona de los Bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras trans con palos, piedras y conos de señalización vial, en lo que víctimas, activistas y referentes de la comunidad LGBTIQ+ calificaron como una "cacería" planificada.

El hecho se produjo a pocos días de celebrarse una nueva edición de la Marcha del Orgullo y derivó en una profunda conmoción social por la brutalidad de los testimonios y la posterior difusión del material audiovisual en redes sociales por parte de los propios agresores.

Planificación en redes y gravedad de las lesiones

Las denuncias iniciales e investigaciones digitales impulsadas por analistas y activistas como la politóloga Gabriela Ivy señalaron que la agresión no fue un hecho aislado, sino un episodio premeditado con semanas de anticipación a través de plataformas digitales bajo consignas explícitas de violencia transfóbica.

#Repudio 🏳️‍⚧️🚨 Ataque transfóbico en Palermo: golpearon a mujeres trans y difundieron las agresiones en redes A pocos días de la Marcha del Orgullo, un grupo de jóvenes atacó a mujeres trans en la zona de los Bosques de Palermo. Los propios agresores registraron los hechos y difundieron las imágenes a través de las redes sociales, provocando un fuerte repudio de organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. 📌 Las víctimas fueron atacadas con palos mientras se encontraban en la zona de los lagos de Palermo. 📌 Los agresores filmaron las acciones y posteriormente publicaron los registros en redes sociales. 📌 La politóloga Gabriela Ivy rastreó las cuentas digitales vinculadas al episodio y sostuvo que la agresión había sido planificada previamente por grupos identificados con el espacio libertario. 📌 Referentes y organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ repudiaron lo ocurrido y reclamaron respuestas frente a los ataques motivados por razones de género. ✊🏼 El episodio se conoció en la previa de una nueva Marcha del Orgullo y volvió a poner en discusión el crecimiento de los discursos de odio y su posible correlato en agresiones físicas. Desde distintos sectores de la diversidad sexual reclamaron políticas públicas de prevención y protección. 🤬❎ Las organizaciones también vincularon este tipo de episodios con el desfinanciamiento estatal de políticas destinadas a combatir la discriminación y los discursos de odio. La difusión de los propios videos de la agresión sumó preocupación por la utilización de las redes sociales para amplificar y reivindicar este tipo de ataques. 💬 ¿Qué medidas deberían implementarse para prevenir y sancionar los ataques motivados por odio y discriminación? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #Palermo #transfobia #MarchaDelOrgullo #DerechosHumanos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 3, 2026

El saldo del ataque arrojó graves consecuencias físicas para las víctimas:

Víctimas registradas: Se contabilizaron al menos seis mujeres trans con heridas de diversa consideración. Entre ellas, una de las víctimas sufrió la amputación traumática de una oreja producto de los golpes recibidos.

Terceros afectados: Durante las corridas en el parque, un adolescente de 14 años resultó herido y debió ser hospitalizado con traumatismo de cráneo.

Amplificación digital: Los propios atacantes filmaron la persecución desde distintos ángulos para luego publicar las imágenes en Instagram y TikTok, jactándose de la violencia.

Investigación judicial y medidas de la Fiscalía

Tras la visibilización del caso, la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la coordinación de una denuncia penal conjunta junto a las mujeres damnificadas para exigir el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

En el ámbito penal, la fiscal Andrea Scanga, a cargo de la Fiscalía Especializada en Discriminación de la CABA, inició una causa de oficio. La instrucción trabaja actualmente sobre dos ejes centrales:

Revisión de cámaras: Análisis del material grabado por los dispositivos del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para trazar el recorrido del grupo agresor. Peritaje audiovisual: Identificación de perfiles y usuarios en plataformas digitales a partir de los videos subidos por los atacantes para sumar pruebas al expediente.

Repudio generalizado y reclamos de la comunidad

El episodio generó la inmediata reacción de organizaciones de la diversidad sexual, quienes vincularon el aumento de este tipo de agresiones físicas al incremento de los discursos de odio y al desfinanciamiento estatal de las políticas públicas destinadas a prevenir la discriminación de género.

Asimismo, referentes de la cultura y la música nacional —como Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes— difundieron mensajes de repudio a través de sus canales oficiales, exigiendo respuestas institucionales y convocando a una masiva movilización en la Marcha del Orgullo.