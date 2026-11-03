martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Interés general | 3 nov 2026

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

Ataque a mujeres trans en Palermo: investigan “cacería” y crece el repudio

Un grupo de jóvenes agredió a trabajadoras trans en los bosques porteños y difundió los videos en redes sociales. La Fiscalía de CABA abrió una causa de oficio.

Salvaje y cobarde ataque en los Bosques de Palermo.
TAGS: PALERMO, VIOLENCIA, DISCRIMINACIóN, LGBT, MARCHA DEL ORGULLO, MUJERES TRANS

Un violento episodio de agresión coordinada sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre en la zona de los Bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras trans con palos, piedras y conos de señalización vial, en lo que víctimas, activistas y referentes de la comunidad LGBTIQ+ calificaron como una "cacería" planificada.

El hecho se produjo a pocos días de celebrarse una nueva edición de la Marcha del Orgullo y derivó en una profunda conmoción social por la brutalidad de los testimonios y la posterior difusión del material audiovisual en redes sociales por parte de los propios agresores.

Planificación en redes y gravedad de las lesiones

Las denuncias iniciales e investigaciones digitales impulsadas por analistas y activistas como la politóloga Gabriela Ivy señalaron que la agresión no fue un hecho aislado, sino un episodio premeditado con semanas de anticipación a través de plataformas digitales bajo consignas explícitas de violencia transfóbica.

El saldo del ataque arrojó graves consecuencias físicas para las víctimas:

  • Víctimas registradas: Se contabilizaron al menos seis mujeres trans con heridas de diversa consideración. Entre ellas, una de las víctimas sufrió la amputación traumática de una oreja producto de los golpes recibidos.

  • Terceros afectados: Durante las corridas en el parque, un adolescente de 14 años resultó herido y debió ser hospitalizado con traumatismo de cráneo.

  • Amplificación digital: Los propios atacantes filmaron la persecución desde distintos ángulos para luego publicar las imágenes en Instagram y TikTok, jactándose de la violencia.

Investigación judicial y medidas de la Fiscalía

Tras la visibilización del caso, la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la coordinación de una denuncia penal conjunta junto a las mujeres damnificadas para exigir el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

En el ámbito penal, la fiscal Andrea Scanga, a cargo de la Fiscalía Especializada en Discriminación de la CABA, inició una causa de oficio. La instrucción trabaja actualmente sobre dos ejes centrales:

  1. Revisión de cámaras: Análisis del material grabado por los dispositivos del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para trazar el recorrido del grupo agresor.

  2. Peritaje audiovisual: Identificación de perfiles y usuarios en plataformas digitales a partir de los videos subidos por los atacantes para sumar pruebas al expediente.

Repudio generalizado y reclamos de la comunidad

El episodio generó la inmediata reacción de organizaciones de la diversidad sexual, quienes vincularon el aumento de este tipo de agresiones físicas al incremento de los discursos de odio y al desfinanciamiento estatal de las políticas públicas destinadas a prevenir la discriminación de género.

Asimismo, referentes de la cultura y la música nacional —como Lali Espósito, María Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes— difundieron mensajes de repudio a través de sus canales oficiales, exigiendo respuestas institucionales y convocando a una masiva movilización en la Marcha del Orgullo.

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