Se lanzó el primer ETF de Argentina que replica el índice MSCI MERVAL

Este martes se produjo el lanzamiento del primer Fondo Común de Inversión Abierto (FCIA) constituido en los términos del tercer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y de la Resolución General CNV N° 1143, cuyo objetivo de inversión consiste en replicar o seguir, mediante una estrategia de gestión pasiva, el comportamiento del índice bursátil MSCI MERVAL.

En cuanto a la operatoria del Fondo, se prevé la participación de distintos agentes inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores en calidad de Participantes Autorizados y Hacedores de Mercado, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Asimismo, el Fondo emitirá una única clase de cuotapartes y no contará con calificación de riesgo.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, expresó que “este lanzamiento representa un paso inédito para el mercado de capitales argentino y para el país. Hemos incorporado una herramienta que amplía las posibilidades de inversión y permite que cualquier inversor que quiera apostar por el mercado argentino pueda hacerlo de una manera sencilla, a través de un instrumento que sigue el desempeño de nuestras principales acciones”.

“Es una forma de abrir nuevas puertas, acercar el mercado a más personas y generar condiciones para atraer capital, profundizar la participación de los inversores y acompañar el crecimiento de nuestras empresas. Argentina necesita un mercado de capitales cada vez más desarrollado, moderno y conectado con el mundo, y este tipo de iniciativas contribuye a ese objetivo”, acotó.

En este marco, la vicepresidente de la CNV, Sonia Salvatierra, participó del Toque de Campana realizado por Galicia Asset Management y BYMA con motivo del inicio de la cotización de gForce MSCI Merval ETF, el primer ETF local de Argentina. También asistieron los directores vocales, Laura Herbón y Manuel Calderón, como así también algunos gerentes.

En el día de la fecha se produjo el lanzamiento del primer Fondo Común de Inversión Abierto (FCIA) constituido en los términos del tercer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y de la Resolución General CNV N° 1143, cuyo objetivo de inversión consiste en replicar o seguir, mediante una estrategia de gestión pasiva, el comportamiento del índice bursátil MSCI MERVAL. El Fondo estará denominado en pesos y sus cuotapartes serán negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (@BYMAOficial ), facilitando el acceso de los inversores, locales y extranjeros, a un instrumento vinculado al desempeño del mercado accionario argentino. En cuanto a la operatoria del Fondo, se prevé la participación de distintos agentes inscriptos ante la @CNVArgentina en calidad de Participantes Autorizados y Hacedores de Mercado, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Asimismo, el Fondo emitirá una única clase de cuotapartes y no contará con calificación de riesgo. El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, expresó que “este lanzamiento representa un paso inédito para el mercado de capitales argentino y para el país. Hemos incorporado una herramienta que amplía las posibilidades de inversión y permite que cualquier inversor que quiera apostar por el mercado argentino pueda hacerlo de una manera sencilla, a través de un instrumento que sigue el desempeño de nuestras principales acciones. Es una forma de abrir nuevas puertas, acercar el mercado a más personas y generar condiciones para atraer capital, profundizar la participación de los inversores y acompañar el crecimiento de nuestras empresas. Argentina necesita un mercado de capitales cada vez más desarrollado, moderno y conectado con el mundo, y este tipo de iniciativas contribuye a ese objetivo”. En este marco, la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Sonia Salvatierra, participó del Toque de Campana realizado por Galicia Asset Management y BYMA con motivo del inicio de la cotización de gForce MSCI Merval ETF, el primer ETF local de Argentina. También asistieron los directores vocales, Laura Herbón y Manuel Calderón, como así también algunos gerentes. Más información👇 https://t.co/U7gAMrs2A5 — CNV Argentina (@CNVArgentina) November 3, 2026

De acuerdo a lo informado oficialmente, este lanzamiento constituye un nuevo hito en la evolución del mercado de capitales argentino, al incorporar una alternativa de inversión que facilita el acceso a una cartera diversificada de acciones locales y amplía las posibilidades de participación de los inversores en el desempeño del mercado argentino.

Cabe destacar que, en mayo pasado, la CNV aprobó la primera reglamentación del régimen de ETF locales, estructurados ya sea a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA ETF) o Certificados de Valores (CEVA ETP).

“Esta iniciativa forma parte de la agenda de innovación y modernización normativa que impulsa el organismo, orientada a incorporar nuevos vehículos de inversión, diversificar la oferta de productos y acercar el mercado de capitales argentino a las prácticas y tendencias de los principales mercados internacionales”, cerraron.