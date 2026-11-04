La Quinta Trabucco recibe a la Feria del Libro de Vicente López

Vicente López presentará los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre la Feria del Libro, el 13°encuentro anual dedicado al libro, la lectura y la cultura, con invitación libre y gratuita para el disfrute de todos los vecinos del partido.

El evento se llevará a cabo en la emblemática Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050), desde las 13 hasta las 20 horas, y contará con más de 500 expositores y referentes del ecosistema del libro, además de destacados escritores, artistas, ilustradores e historietistas, acompañarán en la feria editoriales, librerías, bibliotecas populares, fundaciones y asociaciones civiles.

La jornada del sábado contará con diferentes oradores, entre las que se destaca las charla y firma en el Escenario Griselda Gambaro de Ximena Sáenz y Osvaldo Gross con Literatura y Cocina: Historias, sabores e inspiraciones a las 15 horas; Ellas Hacen Historia: Mujeres que la literatura rescata, imagina y vuelve protagonista, Con Gloria V. Casañas, Florencia Canale y Diana Arias a las 16; ¿Qué es la Neurociencia? El fascinante mundo del cerebro con Diego Golombek y Andrés Rieznik a las 17 horas; Una Buena Vida de Daniel López Rosetti a las 18 horas y El Chiste de Leer" de Luis María Pescetti a las 19 horas.

Por su parte, el día domingo dispondrá a las 15 h de "Historias Que Nos Mueven. Una conversación entre lecturas, personajes y mundos posibles" con Mar Petryk, Ludmila Ramis y Florencia Dapiaggi; "Las Palabras Tienen Historia. Su origen, expresiones y por qué hablamos cómo hablamos" a las 16h con Charlie López y Óscar Conde y "El Viaje de Mi Vida" de Magalí Tajes a las 18h. Adicionalmente, Daniel Balmaceda presentará su nuevo libro "Los años locos en la Argentina y el arquitecto del Teatro Colón" a las 17h y Claudia Piñeiro hará lo mismo a las 19h con "El Canto Invisible".

Además, hay actividades pensadas para los más chiquitos. El primer día, los niños y niñas podrán participar en el Sector María Elena Walsh, de 14 a 16:30 Inés de Mazo y Cartalia Club dictarán el Pequeño Correo, y de 17 a 18h Cecilia Maneiro hará lo suyo con Libritos Zig Zag. Durante ambas jornadas, se presentará el Rincón Literario para las Primeras Infancias De la Biblioteca y Ludoteca infantil Semilla de Cuentos de 13.30 a 14.30 en el Escenario Carlos Nine.

La Feria del Libro de Vicente López se consolidó hace más de una década como un espacio de encuentro y difusión de la producción literaria y gráfica, reuniendo a escritores, editoriales, librerías, bibliotecas, historietistas e ilustradores. Asimismo, promueve la participación de jóvenes creadores y de proyectos culturales emergentes del distrito.

En caso de malas condiciones climáticas, la actividad se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en el mismo lugar y horarios. Para ver la programación completa, ingrese a: https://www.vicentelopez.gov.ar/cultura/evento/13-a-feria-del-libro-de-vicente-lopez/