“Bailar o Morir”: Lali + Miranda

Después de una revelación progresiva a través de sus redes oficiales, Bailar o Morir presentó su álbum debut. El puntapié inicial de este lanzamiento se dio el pasado 27 de octubre, cuando se estrenó el primer single, acompañado de un short film que funcionó como puerta de entrada a su universo, se apoderó del pulso digital y fue furor absoluto en redes y plataformas.

El universo BOM se descubrió en su totalidad. Formado por diez canciones, escritas por Ale Sergi, Lali y Juliana Gattas, producido artísticamente por Ale Sergi y Mauro de Tommaso, el álbum ya se encuentra disponible en vinilo, CD y digital junto con sus correspondientes videoclips.

En cuanto al formato físico, este martes se habilitó la venta del vinilo transparente exclusivo firmado por los artistas en El Ateneo Grand Splendid hasta agotar unidades en stock. El resto de las ediciones físicas (vinilos rojos y CDs) se comercializarán en todas las tiendas a partir del 4 de noviembre.

Bombo en negra, teclados, sintetizadores y sobre todo ritmo para bailar sin parar, el tracklist comienza con la canción que da nombre al proyecto y marcó el punto de partida de esta nueva etapa “Bailar o Morir”, sigue con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, y finaliza con la ya icónica y viral “Vivo del Pop”.

Sobre el proceso de creación y el impacto de colaborar con grandes referentes del género, Lali comparte: “Yo empecé a bailar y jugar con la música y ya estaban sonando las primeras canciones de Miranda! Son artistas que me han acompañado siempre como fan del pop. Mi niña está profundamente conmovida con esta oportunidad de la profesión y de la vida”.

“Trabajar con ellos en el estudio es como hacer un master en una carrera. Aprendí muchísimo de la energía vital de Juli y de lo que sabe Ale a nivel musical, fue una experiencia increíble trabajar juntos”, completó Lali.

Por su parte, los Miranda! resaltan: “Durante los tiempos muertos de las grabaciones de La Voz escuchábamos mucha música y nos dimos cuenta que con Lali nos gustaban las mismas canciones”.

“Naturalmente surgió la idea de juntarnos en el estudio cuando tuviéramos algo de tiempo, para probar algo diferente. Ya habíamos colaborado previamente en canciones para los discos de los dos. Pero ahora la idea era hacer un EP de, al menos, 5 canciones. Seguimos juntándonos y lo que iba a ser un EP se transformó en un disco y un concepto donde el baile es la única opción”, cierra el dúo.

Hicimos un disco juntos, qué sueño espectacular es éste, @lalioficial? Te amamos❤️‍🔥 — Miranda! (@mirandaenvivo) November 4, 2026

Bailar o Morir es una declaración de principios, un manifiesto y una manera de ser en el mundo. Bailar no es un complemento ni un adorno: es el acto emocional central, una forma de libertad, de resistencia y de celebración de la propia identidad.

BOM recupera un espacio esencial de la cultura pop: la pista de baile. En un presente dominado por las pantallas, el streaming y el individualismo, la pista vuelve a ser ese lugar físico y simbólico donde los cuerpos se encuentran, las diferencias se disuelven y la música nos conecta con algo más grande que nosotros mismos.