Robaron en una casa de Gonnet con un perro como “campana”: quedaron filmados y marcharon presos

Dos jóvenes de 19 años fueron aprehendidos este martes en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, acusados de participar en un robo cometido en una vivienda de la zona. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Decimotercera, luego de una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y permitió identificar a los presuntos responsables, con un perro en la mira, informaron fuentes policiales.

El hecho había sido denunciado el pasado 29 de octubre por una mujer que contó que recibió una alerta del sistema de alarmas 901, que advertía sobre un posible ingreso a la casa de su hermana, quien se encontraba de viaje y le había dejado el cuidado de la propiedad.

Al llegar al domicilio, ubicado en la zona de 502 y 4, la denunciante constató que la puerta de ingreso presentaba daños y descubrió que habían sustraído un televisor.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) inició tareas investigativas y analizó distintas cámaras de seguridad de la zona. De esa manera, logró identificar a dos jóvenes que habrían participado del ilícito.

Un detalle particular surgió de las imágenes: los sospechosos aparecían acompañados por un perro mestizo negro, de características similares a un galgo, circunstancia que también fue considerada durante las tareas de identificación.

Con los elementos reunidos, la Policía solicitó dos órdenes de registro domiciliario y secuestro, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas durante este martes. El primer procedimiento se realizó en una vivienda de calle 504 al 1067, donde fue aprehendido uno de los sospechosos. Allí se secuestraron una camiseta roja, un buzo beige con capucha, un pantalón azul y una bicicleta oscura tipo inglesa, elementos que guardarían relación con los utilizados durante el robo.

En el segundo objetivo, ubicado sobre calle 504 entre 5 y 6, los efectivos aprehendieron al otro joven e incautaron un par de zapatillas negras que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

Además, los investigadores fotografiaron al perro que se encontraba en esa propiedad y establecieron que presentaba características coincidentes con el animal observado en las filmaciones de seguridad.

La causa fue caratulada como robo y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien avaló lo actuado y dispuso que los aprehendidos y las actuaciones sean remitidos a primera hora del día siguiente.