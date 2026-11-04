Línea 136: ministro de Kicillof respaldó reclamo de intendentes de la Ruta 40 ante Nación

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, mantuvo este martes un encuentro con los intendentes de Las Heras, Juan Manuel Cerezo; Navarro, Facundo Diz; y Marcos Paz, Ricardo Curutchet, para respaldar el reclamo de los municipios ante el Gobierno nacional por la posible desactivación de la Línea 136, un servicio fundamental para la conexión de estas localidades con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener el recorrido y garantizar el derecho a viajar de las y los vecinos. Asimismo, analizaron alternativas para que, ante una eventual baja del servicio nacional, una línea provincial o municipal pueda hacerse cargo de la prestación.

“Esto demuestra la preocupación de los intendentes con sus pueblos”, destacó Marinucci y cuestionó la falta de respuestas de la administración nacional: “Es difícil que el ministro Caputo o el presidente Milei entiendan la importancia del transporte en esta región. Por eso, apelamos a la sensibilidad del secretario de Transporte, Plencovich”.

En ese sentido, el titular de Transporte bonaerense remarcó que la Provincia ya trabaja en posibles soluciones: “En el caso de que esa sensibilidad no exista, estamos buscando alternativas, como hicimos en Cañuelas con una línea municipal”.

Marinucci hizo referencia a la intervención que llevó adelante el Ministerio hace dos meses para que la Línea comunal 502 asumiera el recorrido entre Abbott, Monte y Cañuelas, luego de la baja de la Línea nacional 88, que había dejado sin conexión directa con la CABA a vecinos, estudiantes y trabajadores de esas localidades.

“Esta tarea mancomunada con los municipios es para garantizar que los vecinos tengan la movilidad necesaria que les permita estudiar, trabajar y desarrollarse”, concluyó el Ministro.

🚌 El transporte público es un derecho, no una variable de ajuste. En General Las Heras me reuní con los intendentes Juan Manuel Cerezo, de Las Heras; @FACUNDOIDIZ, de Navarro; y Ricardo Curutchet, de Marcos Paz, para abordar la preocupación por la posible eliminación de la línea 136, que conecta a miles de bonaerenses con la Ciudad de Buenos Aires. Es inadmisible que una decisión económica pueda dejar a miles de vecinos sin un servicio esencial. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deben comprender que detrás de cada colectivo hay trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que necesitan trasladarse todos los días. Frente a esta situación, acordamos conformar una mesa de trabajo entre la Provincia y los municipios para evaluar alternativas que permitan garantizar la conectividad. Nos acompañó el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras. Gobernar también es tener sensibilidad frente a las necesidades de la gente. Y garantizar el transporte público es garantizar oportunidades, trabajo y derechos. Desde la Provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para que ningún bonaerense se quede sin transporte. — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) November 3, 2026

Por su parte, el intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo, anfitrión del encuentro, agradeció el acompañamiento de la Provincia y sostuvo que “estamos planteando la necesidad de que la 136 continúe y los pueblos sigan conectados. Los tres distritos solicitamos que se mantenga el servicio, ya que nos conecta con el resto de la región. Somos categóricos con la necesidad de que siga el recorrido”.

A su vez, el jefe comunal de Navarro, Facundo Diz, cuestionó que la del Gobierno nacional “es una decisión de aislar a los pueblos y no ser federal. Por eso, estamos buscando soluciones a las demandas de los vecinos. No es solo que no pase más un colectivo: significa que un pueblo pueda desarrollarse, generar empleo y garantizar educación”.

En tanto, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, advirtió sobre las consecuencias que tendría la interrupción del servicio: “La 136 es parte de la historia de Marcos Paz. El impacto que tendría su baja es muy negativo y afecta mucho a nuestra comunidad”. Y agregó: “Ante un retiro de la Nación, hay un compromiso de la Provincia”.

Del encuentro también participó el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras. Las autoridades acordaron continuar trabajando de manera articulada para encontrar soluciones que permitan mantener conectadas a las comunidades de la Ruta 40, facilitar el acceso a la educación, el trabajo y la salud, y garantizar el derecho a viajar de las y los bonaerenses ante el retiro del Gobierno nacional de sus responsabilidades.