El GBA puede definir la elección: baluarte de Kicillof y Bullrich aventaja a Milei

De cara a las elecciones generales del año venidero, en la comparación de imagen positiva entre Axel Kicillof, Javier Milei y Patricia Bullrich en los 24 municipios del Gran Buenos Aires, se observa un claro predominio territorial del gobernador bonaerense.

De acuerdo a la última encuesta de CB Global Data, Kicillof es el dirigente con mayor imagen positiva en 20 de los 24 distritos, mientras que la senadora Bullrich encabeza la medición en los 4 municipios restantes. Por su parte, el presidente Javier Milei no logra ubicarse en el primer lugar en ninguno de los distritos relevados.

El mandatario bonaerense registra sus niveles más altos de imagen positiva en La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%). En el extremo opuesto, sus valores más bajos se observan en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%).

En el caso de la exministra de Seguridad, sus mejores desempeños se registran en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%) y Vicente López (42,7%).

Por el contrario, sus niveles más bajos de imagen positiva se encuentran en La Matanza (22,9%), Florencio Varela (23,7%) y Lomas de Zamora (24,1%).

Por su parte, el líder libertario alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%). Sus registros más bajos se presentan en Florencio Varela (18,8%), La Matanza (19,9%) y Merlo (22,7%).

En términos de balance territorial, Kicillof lidera en 20 municipios, mientras que Bullrich se impone en San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López.

En lo que hace al oficialismo, aunque Milei no encabeza ninguno de los distritos analizados, supera a Bullrich en 3 municipios: Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Almirante Brown. En los 21 restantes, Bullrich registra una imagen positiva superior a la del Presidente.