NSQK aterriza en Buenos Aires: el recital que promete estrenar “Mosca”

NSQK acaba de lanzar su esperado álbum titulado Mosca y las canciones ya se ganaron un lugar en las playlists mundiales. En este marco de popularidad, el artista llega a nuestro país para presentarse el viernes 21 de agosto de 2027 en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya se encuentran a la venta por sistema AllAccess.

NSQK es el nombre artístico de Rodrigo Torres de la Garza, cantante, compositor y productor originario de Monterrey, Nuevo León.

Su propuesta se distingue por mezclar elementos del pop alternativo, el R&B, la música electrónica y los sonidos urbanos, con una producción que refleja su participación en distintas etapas del proceso creativo.

Entre los trabajos que han marcado su trayectoria se encuentran el EP Botánica, el álbum ROY y el mixtape ATP. Estos proyectos contribuyeron a desarrollar una identidad sonora propia y a consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus letras, sus exploraciones musicales y su manera de combinar géneros.

Con Mosca, NSQK prepara una nueva etapa en directo que lo llevará por distintos escenarios durante 2027. Para sus seguidores, el anuncio abre la posibilidad de escuchar el nuevo material en vivo y acompañar la evolución de uno de los nombres que han ganado terreno en la música alternativa regional.