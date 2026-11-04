Jorge Macri presentó nuevos móviles policiales: “Siempre vamos a cuidar a quienes nos cuidan”

La Ciudad sumó más patrulleros, motos y camionetas 0km para prevenir el delito y “llevar tranquilidad a los barrios”. Según se destacó, es parte del plan integral de modernización y despliegue territorial que a lo largo de la gestión de Jorge Macri ya sumó 775 unidades –incluye también cuatriciclos, minibuses y unidades de traslado de detenidos–, y más de 6.800 nuevos policías en menos de tres años, de un total de 28 mil.

“Para garantizar el orden necesitamos una Policía fuerte, profesional, bien equipada y respaldada por un Gobierno que asume su responsabilidad. Esta es una fuerza que protege a los porteños y defiende una manera de vivir basada en el respeto, la convivencia y el cumplimiento de la ley. Y siempre vamos a cuidar a quienes nos cuidan”, enfatizó el alcalde metropolitano durante la presentación de las nuevas unidades, en el cruce de las calles Marta Salotti y Julieta Lanteri, Puerto Madero.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. La decisión de incorporar más herramientas y brindar mayor capacitación apuntalan la baja de las cifras del delito en la Ciudad de Buenos Aires a mínimos históricos.

Las nuevas unidades que se suman a la Policía porteña son 45 autos Toyota Corolla ploteados por el 10º aniversario de la fuerza; 40 motos Kawasaki KLR 650 y 3 camionetas Nissan Frontier. Así, finalizó el esquema de entregas de vehículos proyectado para este año, mediante el cual se sumaron 90 motos, 45 patrulleros, 33 camionetas, 20 cuatriciclos y 2 minibuses para el traslado de personal policial.

La fuerza fue equipada además con 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna, que permiten neutralizar delincuentes sin emplear armas de fuego.

Finalmente, el ministro Giménez consignó que “seguimos equipando a nuestra Policía todos los recursos materiales necesarios para que puedan seguir recorriendo el espacio público de nuestra Ciudad. Estos nuevos patrulleros, autos y motos ya están en la calle para garantizar la seguridad de todos los vecinos”.

