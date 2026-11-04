Avanzan las obras de los nuevos edificios para la Universidad Nacional Guillermo Brown

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió junto al diputado provincial Mariano Cascallares los avances de las obras de los dos nuevos edificios de aulas, laboratorios y talleres que se construyen en el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en Burzaco.

La jornada se llevó a cabo en el predio de la Quinta Rocca, donde junto al intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, supervisaron los avances de los dos proyectos de infraestructura educativa: uno ejecutado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y otro por el Municipio de Almirante Brown.

Las obras buscan ampliar los espacios destinados a la formación académica y técnica, acompañando el crecimiento de la universidad y de su comunidad educativa.

Durante la recorrida, las autoridades fueron recibidas por el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, y el vicerrector, Facundo Nejamkis, y visitaron juntos los nuevos edificios construidos por la Provincia. Se trata de espacios que sumarán aulas taller, laboratorios, un taller de mecatrónica y administración.

En una primera etapa, la obra que construye la Provincia contempla la construcción de 624 metros cuadrados cubiertos y 89 semicubiertos, distribuidos en planta baja. Pero el proyecto completo tiene una superficie de 1.503 metros cuadrados cubiertos y 218 metros cuadrados semicubiertos, distribuidos en tres niveles. Incluirá aulas teóricas y prácticas flexibles, espacios administrativos, salas de apoyo docente, sectores colaborativos, áreas técnicas y un auditorio con capacidad para 80 personas.

En #AlmiranteBrown recorrimos los trabajos del nuevo edificio de aulas-taller, mecatrónica y administración de la @unaboficial. Estamos construyendo más de 1.076 m² de infraestructura para ampliar los espacios de formación técnica, investigación y desarrollo académico de miles de estudiantes de la región. Esta obra formaba parte de un programa nacional que el gobierno de Milei decidió frenar y que desde la Provincia retomamos para que la universidad pública pueda seguir creciendo. No hay desarrollo posible para la Argentina sin conocimiento, sin ciencia y sin tecnología. Por decisión de @Kicillofok estamos continuando las obras, convencidos de que cada aula y cada laboratorio representan nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. @CascallaresPJ @JuanoFabiani — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 3, 2026

También incorporará sanitarios accesibles e inclusivos y criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, como iluminación y ventilación natural, climatización sectorizada, iluminación LED inteligente y carpinterías con doble vidriado hermético.

“Seguimos trabajando para fortalecer la educación pública y acompañar el crecimiento de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown. Estas obras permitirán ampliar los espacios de formación, sumar mejores condiciones para estudiantes y docentes y seguir generando oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes y para todo Almirante Brown”, destacó Mariano Cascallares.

Actualmente, la UNaB cuenta con aproximadamente 5.500 alumnos y ya se abrió la inscripción para el ciclo académico 2027.

