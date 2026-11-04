“Madame Bovary soy yo”: el regreso de Oscar Martínez al teatro argentino en un triple rol

Después de 14 años alejado de los escenarios argentinos, desde su participación en Amadeus, coprotagonizada junto a Rodrigo de la Serna, Oscar Martínez regresa al teatro para protagonizar Madame Bovary soy yo, una nueva comedia, donde asume un triple desafío: autor, director y protagonista; en un encuentro actoral que promete humor, ironía y una mirada aguda sobre los vínculos humanos.

¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que un amigo, por entrañable que sea, nos señale nuestras miserias y defectos? ¿Somos capaces de hacer lo mismo con él? ¿La amistad exige una honestidad sin concesiones o, por el contrario, nos refugiamos en la complacencia para preservar el vínculo?

A partir de estos interrogantes, Madame Bovary soy yo propone una mirada tan divertida como incisiva sobre las relaciones de amistad. Una comedia que pone en escena sus dobleces, sus contradicciones y esa inefable humanidad que las vuelve tan complejas como necesarias.

La obra representa, además, un nuevo capítulo en la trayectoria de Oscar Martínez como dramaturgo. Es su quinta pieza teatral, después de Ella en mi cabeza, Días contados y Pura ficción, estrenadas con gran repercusión en Argentina y en distintos países, y Soy tuya, aún inédita.

Con dos intérpretes de reconocida trayectoria y una historia que invita a reconocerse en las pequeñas miserias y grandes afectos de la vida cotidiana, Madame Bovary soy yo marca el esperado regreso de Oscar Martínez al teatro argentino.

Funciones y entradas

Madame Bovary soy yo se presentará, desde el 8 de enero, los miércoles, jueves y viernes a las 20 horas; sábados a las 19.30 y 21.30 horas y domingos a las 19 horas.

Desde este lunes 2, ya se pueden adquirir entradas en la boletería del Politeama (Paraná 353) o a través de Plateanet.

