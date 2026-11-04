Roberto Baradel arrasó en las elecciones de la CTA-T y sucederá a Hugo Yasky en la conducción

Escrutado más del 90 % de las mesas, la Lista 10 - MÁS CTA se impuso este martes en todas las provincias y regionales del país con una cifra que supera el 95 % de los votos, en los comicios de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T).

La nueva conducción nacional estará encabezada por Roberto Baradel (SUTEBA) como secretario general, acompañado por Daniel ‘Tano’ Catalano (ATE Capital) y Edgardo Llano (APA) como secretarios generales adjuntos.

Por su parte, el actual secretario general y diputado nacional Hugo Yasky continuará integrando la conducción nacional de la Central al frente de la Secretaría de Acción Política.

Según se destacó, la jornada electoral se desarrolló con “total normalidad y con un masivo compromiso militante en todo el país, reflejado en la fiscalización, participación y el escrutinio de las más de 2.600 mesas habilitadas a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Al confirmarse el triunfo de la Lista 10, Roberto Baradel expresó que “es un gran orgullo y un desafío muy grande asumir la conducción de la CTA-T por el voto directo de las y los trabajadores de todo el país y es un honor suceder a Hugo Yasky al frente de esta Central”.

@CTAok Es un orgullo ser candidato en una Central que tuvo a @HugoYasky en su conducción y que, desde su constitución, hizo de la defensa de los derechos de las y los trabajadores y de los pueblos de Argentina y América Latina sus principales banderas. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) November 3, 2026

“El contundente triunfo de la lista 10 va a estar al servicio de la construcción, al servicio de la lucha, de la organización y del fortalecimiento de la unidad de la clase trabajadora”, acotó el sindicalista docente.

Y completó: “Así vamos a aportar a la construcción de un proyecto político que derrote a un gobierno negacionista ajustador cruel autoritario entreguista y represor y que gobierne a favor del pueblo”.

Desde la CTA-T destacaron esta jornada como “una verdadera muestra de democracia sindical”, y agradecieron “fraternalmente a cada compañero y compañera que participó de la fiscalización, la logística y la organización de los comicios en todo el país”, al tiempo que ratificaron “el compromiso de seguir construyendo colectivamente una central movilizada, federal y en defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores”.