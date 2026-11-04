Cosquín Rock Uruguay promete 12 horas de música: de Tan Biónica a Ciro y los Persas

El festival más grande de Latinoamérica confirmó su séptima edición en Uruguay y anunció oficialmente la grilla de artistas que serán parte de otra jornada histórica. La cita es el sábado 10 de abril de 2027 en la Rambla de Punta Carretas.

La impactante lista, la integran: Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Buitres, Julieta Rada, Ciro y los Persas, El Plan de la Mariposa, Ángela Torres, La Kermesse, Trotsky Vengarán, Cruzando el Charco, Marilina Bertoldi, Vicky Ripa, Las Pelotas, Camila Ferrari, Campo, Reytoro, Coti, Agustina Giovio, Catherine Vergnes, Valuto y La Nueva Escuela.

Tras la preventa exclusiva para clientes Santander con todas las tarjetas, este miércoles 4 de noviembre al mediodía largó la venta general con todos los medios de pago a través de Redtickets.

Desde sus inicios, el Cosquín Rock ha crecido de manera exponencial, transformándose poco a poco en uno de los eventos más esperados del año, creciendo y evolucionando para estar a la altura de su público.

El próximo 10 de abril, en la rambla de Punta Carretas, se vivirá otra jornada inolvidable que tendrá el encuentro y la música como protagonistas.