“Sabor para la Vita”, una invitación a darle más valor a los momentos cotidianos

Oliovita, la marca insignia de SolFrut, presenta una nueva identidad y plataforma de comunicación bajo el concepto “Sabor para la Vita”. La renovación busca ampliar la conversación más allá del aceite de oliva y conectar con una forma de vivir en la que comer bien, disfrutar y compartir sean parte de todos los días.

Con 27 años de trayectoria y una sólida experiencia productiva respaldada por fincas propias en San Juan y La Rioja, Oliovita inicia una nueva etapa que mantiene la calidad y el origen de sus productos como pilares, pero incorpora una mirada más cercana a los hábitos y las elecciones de sus consumidores.

“Sabor para la Vita” resume esa evolución: una invitación a dejar de reservar lo mejor para las ocasiones especiales y disfrutarlo en lo cotidiano. Desde un buen aceite de oliva hasta una comida compartida, la propuesta parte de una idea simple: los pequeños momentos también merecen celebrarse.

En este marco, José Chediack, presidente de SolFrut, explica que “la renovación toma como inspiración la dieta mediterránea, que combina ingredientes de calidad, una alimentación variada y el placer de sentarse a la mesa”.

“Para Oliovita, bienestar y disfrute no son conceptos opuestos: comer bien puede ser, al mismo tiempo, una elección de cuidado y una experiencia placentera”, añade.

El aceite de oliva virgen extra continúa siendo el producto central de la marca y uno de los ingredientes característicos de ese patrón alimentario. En los últimos años, Oliovita amplió su portafolio con acetos balsámicos, aceitunas y salsas de tomate listas para usar, y en 2026 sumó la línea premium de aceitunas, la salsa passata sin gluten y el pesto con pistacho. El objetivo es acompañar distintos momentos de consumo y acercar nuevos sabores a la cocina diaria.

La renovación también expresa una ambición de largo plazo: consolidar a Oliovita como una marca de alimentos inspirada en la dieta mediterránea, con una familia de productos presente no solo en la alacena, sino también en la preparación de cada plato y en los momentos que se comparten alrededor de la mesa.

Con “Sabor para la Vita”, Oliovita propone una manera de entender la alimentación que va más allá de los productos: elegir ingredientes de calidad, hacer lugar al placer de comer y reconocer que cada día es una buena ocasión para disfrutar. Porque, como expresa su nueva plataforma, la vida tiene buen sabor.

