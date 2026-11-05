Campo | 5 nov 2026
Cifras oficiales
La molienda de trigo alcanzó un récord para las últimas 12 campañas
Los indicadores reflejan el dinamismo de la cadena triguera argentina, con marcas históricas de producción y molienda, y una evolución favorable de las exportaciones y sus derivados.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la molienda total de trigo correspondiente a la campaña 2025/26 registró, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un acumulado de 5.633.125 toneladas, el mayor volumen para igual período de las últimas 12 campañas.
Este resultado representa un incremento del 2,8% respecto de las 5.476.463 toneladas procesadas en el mismo período de la campaña anterior y se ubica un 8,2% por encima del promedio de los últimos 10 años.
El desempeño se da en el marco de una campaña triguera 2025/26 que finalizó con una producción récord de 27,9 millones de toneladas, sobre una superficie sembrada de 6,97 millones de hectáreas. Para la campaña 2026/27, se estima una superficie sembrada de 6,6 millones de hectáreas.
En materia de exportaciones, durante la campaña 2025/26 los embarques de trigo también alcanzan niveles históricos, con una proyección de 18,5 millones de toneladas. A septiembre de 2026, las exportaciones acumulaban 15,94 millones de toneladas.
Por su parte, las exportaciones de harina de trigo mostraron una recuperación durante la campaña. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se exportaron cerca de 450.000 toneladas, un 14% más que en el mismo período de la campaña anterior y un 27% por encima del promedio de las últimas 4 campañas.