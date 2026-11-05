La molienda de trigo alcanzó un récord para las últimas 12 campañas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la molienda total de trigo correspondiente a la campaña 2025/26 registró, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un acumulado de 5.633.125 toneladas, el mayor volumen para igual período de las últimas 12 campañas.

Este resultado representa un incremento del 2,8% respecto de las 5.476.463 toneladas procesadas en el mismo período de la campaña anterior y se ubica un 8,2% por encima del promedio de los últimos 10 años.

El desempeño se da en el marco de una campaña triguera 2025/26 que finalizó con una producción récord de 27,9 millones de toneladas, sobre una superficie sembrada de 6,97 millones de hectáreas. Para la campaña 2026/27, se estima una superficie sembrada de 6,6 millones de hectáreas.

En materia de exportaciones, durante la campaña 2025/26 los embarques de trigo también alcanzan niveles históricos, con una proyección de 18,5 millones de toneladas. A septiembre de 2026, las exportaciones acumulaban 15,94 millones de toneladas.

Por su parte, las exportaciones de harina de trigo mostraron una recuperación durante la campaña. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se exportaron cerca de 450.000 toneladas, un 14% más que en el mismo período de la campaña anterior y un 27% por encima del promedio de las últimas 4 campañas.